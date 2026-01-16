OFICIAL: El Clásico del Clausura 2026 se jugará en un estadio con capacidad para 23,112 aficionados

El Clausura 2026 de la Liga Promerica, o mejor conocida como la primera división profesional de futbol de Costa Rica, ya tiene marcada una de sus fechas más esperadas. El primer Clásico del torneo se disputará el próximo 22 de febrero, correspondiente a la Jornada 8 del campeonato, en un escenario con capacidad para 23,112 aficionados.

El duelo enfrentará a Saprissa y Alajuelense en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá, inmueble que albergará una nueva edición del clásico de la Primera División de Costa Rica en la primera mitad del certamen.

Alajuelense llegará al compromiso como el actual campeón del futbol costarricense y con antecedentes recientes favorables, en los últimos cinco enfrentamientos ante su máximo rival, el conjunto rojinegro registra cuatro triunfos y un empate, mientras que Saprissa buscará cortar esa racha negativa en el Clausura 2026.

Sistema de competencia de estilo Liguilla

El torneo se disputa bajo el formato vigente de la temporada 2025-2026, el cual cuenta con la participación de 10 equipos. Durante la fase regular se juegan 18 jornadas bajo el sistema de todos contra todos a visita recíproca, donde el liderato general adquiere un valor determinante rumbo a la definición del título.

Al finalizar la fase regular, los cuatro mejores equipos avanzan a la fase final, que incluye semifinales y una final de segunda fase a partidos de ida y vuelta. El líder general obtiene un beneficio clave, ya que, en caso de no ganar la liguilla, mantiene el derecho a disputar una Gran Final por el campeonato.

El sistema de competencia también contempla una tabla acumulada entre el Apertura y el Clausura, de la cual se define el descenso a la Segunda División, así como los boletos de Costa Rica para la Concacaf Champions Cup.

Con la fecha ya confirmada y el escenario definido, el primer Clásico costarricense será uno de los puntos centrales del Clausura 2026 dentro de su fase regular.