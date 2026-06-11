Las figuras clave de la selección de Inglaterra en el Mundial 2026

Como todas las convocatorias, siempre existen opiniones encontradas respecto de lo elegido (en este caso por Thomas Tuchel) por el estratega nacional. Sin embargo, lo escogido por el alemán es para intimidar a la mayoría de las selecciones participantes. Ante eso, se destacan a estos futbolistas clave del equipo de Inglaterra… que quiere tocar la cima del cielo tras décadas sin lograrlo.

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¿Quiénes son los futbolistas clave de Inglaterra para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En lo general el cuadro inglés tiene nombres de poder línea por línea, destacando el ataque que realmente es imponente. Pero yendo línea por línea, se debe hablar de Jordan Pickford, quien es un arquero que se ganó la confianza con el paso de los años. Pero lejos de la tendencia de arqueros en la actualidad que presumen de “buen juego de pies”, el nacido en Washington es de la vieja escuela y prefiere alejar el balón sin arriesgar.

En defensa se destaca a Reece James, que siendo un pilar del Chelsea, busca mostrar esa categoría y liderazgo ante el resto de sus compañeros en la selección. Mientras que en el medio campo son dos los que se llevan los reflectores, pues Declan Rice y Jude Bellingham son estandartes del equipo. El empuje, trato con balón y llegada a última línea serán clave para que los ingleses rompan esquemas defensivos bajos… propios de los primeros encuentros de estos torneos.

Mientras que el ataque habla por sí solo, teniendo figuras de la talla de Harry Kane, que cada año que pasa se consolida como leyenda. Bukayo Saka es otro referente que de nueva cuenta tuvo un año espectacular con el Arsenal. Y el último nombre a mencionar es uno que “se puso de moda”, pues Anthony Gordon, firmó como refuerzo estrella del Barcelona previo a su viaje al Mundial.

¿Qué se espera de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Aunque los nombres resultan indispensables para pensar en los grandes candidatos a campeonar, el problema con Inglaterra ha sido que el nivel colectivo en ocasiones queda lejano del tamaño de figuras con las que históricamente ha contado. Aunque se han quedado en la orilla en los años recientes, falta esa generación que consolide su excelente nivel individual en un título colectivo.

Se espera que compitan hasta las últimas instancias, pero encima de ellos hay nombres como España, Francia y la propia Argentina. Pero si consiguen cosas importantes, no sería sorpresivo. Su camino en el Grupo L inicia el próximo miércoles 17 de junio cuando enfrenten a Croacia en Arlington.