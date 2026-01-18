Anthony Gordon, la joya que busca el Arsenal para conseguir el título de la Premier League

El Arsenal FC se encuentra entre los clubes más activos en el actual mercado de fichajes y ya empieza a preparar movimientos de cara al próximo verano con la ambición de reforzar su plantilla y consolidar su candidatura al título de la Premier League.

Uno de los nombres que ha resurgido recientemente en los informes de traspasos es el de Anthony Gordon, extremo del Newcastle United, vinculado con fuerza como posible objetivo para reforzar el ataque de los Gunners en el mercado invernal.

Según reportes recientes, el Arsenal ha añadido a Gordon a su “radar” para la ventana de fichajes del verano de 2026, especialmente si se producen cambios en la plantilla actual en posiciones ofensivas. El club londinense estaría analizando opciones para sustituir o complementar a jugadores en el ala izquierda, y Gordon encaja en el perfil buscado por Mikel Arteta y el equipo técnico.

El delantero inglés de 24 años se ha consolidado en el Newcastle como una figura clave en los planes de Eddie Howe, que se distingue por su habilidad sin balón, su ritmo de juego y su capacidad para implicarse tanto en la creación como en la finalización de los movimientos de ataque. Esta versatilidad es una de las razones por las que su nombre vuelve a hacerse famoso entre los especuladores del mercado de los Gunners.

No obstante, el fichaje de Gordon no estaría exento de desafíos. Newcastle podría pedir una suma considerable por su traspaso, ya que el jugador es considerado una pieza importante dentro de su proyecto a largo plazo. Los informes de mercado sugieren que clubes de la Premier League estarían valorando su fichaje en cifras elevadas, lo que podría complicar las negociaciones si el Arsenal decide pujar por él con seriedad.