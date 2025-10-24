Filtran nuevas imágenes de cómo lucía el luchador Abismo Negro sin su máscara

El luchador Abismo Negro, uno de los referentes en el deporte espectáculo mexicano, que murió de una manera trágica en el año 2009, sigue en la mente de los aficionados por la entrega que siempre mostró, destreza y capacidades sobre el ring.

Su hijo, conocido como El Fiscal tiene en proceso una carrera y quienes trabajaron con su padre sobre la lona describen la potencia y físico similares a los de Andrés Palomeque.

Además la versión de Abismo Negro Jr ha cumplido desde el 2018 dándole continuidad a esa máscara , energía, rudeza y estilo, motivo por el cual tampoco se apaga esa pasión por el gran Abismo Negro.

En ese contexto, en redes sociales se han filtrado imágenes que tal vez no se conocían de cómo se veía Abismo Negro sin su máscara de luchador y en algunas de estas, es acompañado por figuras también del pancracio, como El Hijo del Perro Aguayo o La Parka, luchadores que también ya murieron dejando importantes legados.

Abismo Negro junto a Hijo del Perro Aguayo

Esta imagen pudo haberse tomado en la década de los dos miles, cuando los dos luchaban en la AAA. Se nota que fue dentro de una función, pues Abismo Negro estaba con el equipo puesto y los labios pintados, como los mostraba cuando tenía la máscara.

Junto a él, Hijo del Perro Aguayo, quien murió en el 2015 en Tijuana, al sufrir un accidente propio de este deporte sobre el ring, donde Rey Mysterio Jr se vio involucrado en las acciones.

La Parka, Abismo Negro y Cibernético

En esta postal que habría sido tomada en un autobús, se ve a Abismo Negro jugando junto a La Parka a su lado izquiero y Cibernético en su lado derecho. Esa felicidad que se nota en sus rostros, es porque en realidad fueron buenos compañeros y amigos fuera del ring.

De hecho Ciber quien estuvo delicado hace cuatro años, recordó que sus amigos ya habían muerto y pensó que pudo haber muerto también.

Abismo Negro con su característica pose, pero sin máscara

Los brazos cruzados y mirando al frente de forma desafiante, así solía mostrarse Abismo Negro, pero en esta foto revelada en redes sociales, se le ve sin la tapa y con el rostro pintado.

Abismo Negro en su boda

Finalmente una foto fuera del ambiente luchístico, es la que se se reveló por la revista BOX Y LUCHA en la que se le ve en plena boda cuando le es colocado los lazos sobre sus cuerpos.