deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Lucha Azteca
Nota

Filtran nuevas imágenes de cómo lucía el luchador Abismo Negro sin su máscara

Abismo Negro es uno de los luchadores más recordados, y en redes sociales comenzaron a surgir imágenes de cómo se veía el luchador sin su máscara.

abismo negro sin mascara luchador
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Lucha Azteca
Compartir

El luchador Abismo Negro, uno de los referentes en el deporte espectáculo mexicano, que murió de una manera trágica en el año 2009, sigue en la mente de los aficionados por la entrega que siempre mostró, destreza y capacidades sobre el ring.

Su hijo, conocido como El Fiscal tiene en proceso una carrera y quienes trabajaron con su padre sobre la lona describen la potencia y físico similares a los de Andrés Palomeque.

Además la versión de Abismo Negro Jr ha cumplido desde el 2018 dándole continuidad a esa máscara , energía, rudeza y estilo, motivo por el cual tampoco se apaga esa pasión por el gran Abismo Negro.

En ese contexto, en redes sociales se han filtrado imágenes que tal vez no se conocían de cómo se veía Abismo Negro sin su máscara de luchador y en algunas de estas, es acompañado por figuras también del pancracio, como El Hijo del Perro Aguayo o La Parka, luchadores que también ya murieron dejando importantes legados.

Abismo Negro junto a Hijo del Perro Aguayo

abismo negro sin mascara luchador

Esta imagen pudo haberse tomado en la década de los dos miles, cuando los dos luchaban en la AAA. Se nota que fue dentro de una función, pues Abismo Negro estaba con el equipo puesto y los labios pintados, como los mostraba cuando tenía la máscara.

Junto a él, Hijo del Perro Aguayo, quien murió en el 2015 en Tijuana, al sufrir un accidente propio de este deporte sobre el ring, donde Rey Mysterio Jr se vio involucrado en las acciones.

La Parka, Abismo Negro y Cibernético

abismo negro sin mascara luchador

En esta postal que habría sido tomada en un autobús, se ve a Abismo Negro jugando junto a La Parka a su lado izquiero y Cibernético en su lado derecho. Esa felicidad que se nota en sus rostros, es porque en realidad fueron buenos compañeros y amigos fuera del ring.

De hecho Ciber quien estuvo delicado hace cuatro años, recordó que sus amigos ya habían muerto y pensó que pudo haber muerto también.

Abismo Negro con su característica pose, pero sin máscara

abismo negro sin mascara luchador

Los brazos cruzados y mirando al frente de forma desafiante, así solía mostrarse Abismo Negro, pero en esta foto revelada en redes sociales, se le ve sin la tapa y con el rostro pintado.

Abismo Negro en su boda

Finalmente una foto fuera del ambiente luchístico, es la que se se reveló por la revista BOX Y LUCHA en la que se le ve en plena boda cuando le es colocado los lazos sobre sus cuerpos.

abismo negro sin mascara luchador

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Te Recomendamos

Thumbnail
Lucha Azteca
Cibernético está vendiendo la máscara que usó en Triplemanía 33
Thumbnail
Lucha Azteca
Lucha Libre AAA celebró la peregrinación 2025, previo a la Triplemanía
Alberto El Patrón Lucha Libre AAA Venga La Alegría
Lucha Azteca
Alberto El Patrón en DeporTV: Se ha hecho todo para poder regresar a WWE
Thumbnail
Lucha Azteca
Entrevista a Julissa Mexa, la mexicana que expondrá su cabellera
kahn del mal primo perro aguayo muerto
Lucha Azteca
Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento
Thumbnail
Lucha Azteca
A 10 años del fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo | Kahn del Mal, primo del luchador, recuerda la trágica noche
penta entrevista wwe
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE
penta zero miedo lucha
Lucha Azteca
Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE
pentagon royal rumble 2025
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río
pentaton villano triplemania
Lucha Azteca
Pentagón Jr vs Villano IV | Triplemanía XXX máscara vs máscara
×
×