Abismo Negro y el día que aseguró ver al Diablo horas antes de su muerte

La historia de la lucha libre mexicana no se podría considerar sin la presencia de Abismo Negro , luchador que perdió la vida con solo 37 años de edad pero que, sin duda, dejó un legado dentro del patrimonio deportivo y cultural mexicano. ¿Es cierto que vio al Diablo antes de su aparatosa muerte?

Andrés Palomeque, nombre de pila de Abismo Negro, es considerado uno de los rudos más emblemáticos que la AAA ha tenido a lo largo de su historia. Dueño de una entrada por demás espectacular y uno de los pocos luchadores en el mundo que tenía permitido hacer el martinete, son solo algunas características que lo hicieron una leyenda en el ring.

¿Abismo Negro vio al Diablo antes de su muerte?

Mientras arriba del ring era querido y odiado por chicos y grandes, debajo del cuadrilátero su vida tuvo algunos lapsos en donde se involucró en problemas mentales a raíz de sus deficiencias con sustancias prohibidas, las cuales, oficialmente hablando, fueron la causa de un ataque psicótico que derivó en su muerte.

Abismo Negro murió el 22 de marzo del 2009 en El Rosario; sin embargo, todo comenzó después de la última función de lucha libre que estelarizó. Reportes indican que, en el autobús de regreso a casa, el rudo comenzó a vivir un estado de pánico, por lo que exigió su salida del transporte al asegurar que había visto al Diablo.

Este hecho provocó un ambiente de alarma entre sus compañeros luchadores, mismos que presenciaron cómo Abismo Negro bajó desesperadamente del autobús en medio de la oscuridad. Sin rumbo fijo y con una desorientación extrema, el cuerpo del luchador fue encontrado horas después flotando boca abajo en un río cercano en el estado de Sinaloa.

Pese a su trágica muerte, Abismo Negro se convirtió en una leyenda absoluta del cuadrilátero y, además, en un personaje muy querido, pues además de sus apariciones en el ring también tuvo la oportunidad de hacer pequeños papeles en el mundo de la televisión.

¿Cómo continúa el legado de Abismo Negro en la AAA?

Su muerte es una realidad, pero su legado se mantiene más vivo que nunca. En estos momentos, una de las cartas fuertes que la AAA tiene a nivel nacional e internacional recae en el nombre de El Fiscal, hijo biológico de Abismo Negro cuyo parecido con el rudo es brutal y que, en estos momentos, sigue dando de qué hablar en cada una de sus funciones.