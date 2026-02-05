¡Espectacular! Filtran el supuesto SETLIST de Bad Bunny para el Show de Medio Timpo del Super Bowl LX

Estamos a menos de tres días de que sea el Super Bowl LX, uno de los eventos más importantes para el futbol americano y los aficionados. Tan cerca del gran evento, han empezado diferentes rumores de que equipo podrá ganar y uno de los eventos que más ha llamado la atención es el show del medio tiempo del cual estará encargado Bad Bunny.

Benito Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny es uno de los artistas más escuchados en todo el mundo, con lo que ha despertado gran expectativa por su show. Es por eso que, en las redes sociales han comenzado a compartir diferentes listas de las canciones que cantaría.

Las canciones que cantaría Bad Bunny en el Super Bowl LX

De acuerdo con las fotos que circulan en las redes sociales, las canciones que cantaría Bad Bunny en el Super Bowl LX serían:

Monaco

Dákiti

Tití Me Preguntó

NUEVAYoL

Baile Inolvidable

Debí Tirar Más Fotos

La Santa

Safaera

Callaíta

DtMF

CONFIRMED. BAD BUNNY HALFTIME SHOW.



Per sources Bad Bunny’s Super Bowl Halftime show setlist has been LEAKED to the Groovey gang. #SuperBowl pic.twitter.com/3lxKhjykpr — Groovey (@GrooveyBets) February 4, 2026

Entre las especulaciones, aseguran que su show sería de 15 minutos aproximadamente, por lo que se espera que cante menos de 10 canciones en todo su espectaculo.

🏈 TAINY - 2026 Super Bowl LX Megamix

🐰 Cover + Tracklist pic.twitter.com/rlGZRXzEK2 — Bad Bunny HQ (@BBPRTV) January 29, 2026

Tras sus diferentes conciertos en su tour "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" ha dejado un gran sabor de boca con sus músicos y los ritmos de de su música, por lo que se espera que cuente con una orquesta de mambo dominicano en vivo.

Si bien, en las anteriores ediciones del Super Bowl no se ha filtrado ninguna de las listas de los artistas, las diferentes versiones que se encuentran en redes sociales podrían ser falsas ya que mantienen la información solo en confidencialidad cercana al artista.

Lo que muchos fanáticos esperan ver son diferntes sorpresas de Bad Bunny en uno de los escenarios que veran en todo el mundo.