¡Con hookahs y dinero en el piso! Filtran video de la celebración del los Patriots al campeonato de la AFC y aseguran que había bailarinas exóticas

En las últimas horas, se ha difundido en las redes sociales y en diferentes medios en Estados Unidos, un video de las autoridades de Boston de una supuesta fiesta de festejo del conjunto de New England Patriots de la NFL tras ganar el campeonato de la AFC (American Football Conference-Conferencia Americana de Fútbol).

En el video se ve la llegada de la policia al establecimiento en punto de las 2:24 am 27 de enero del 2026 y dan a conocer que su presencia se debe a quejas de los vecinos por el fuerte ruido.

Los policias bajaron a la zona de la fiesta y se aprecía en las tomas a varias personas, diferentes hombres que presuntamente son jugadores de los Patriots, acompañados de mujeres, dinero en el suelo y en las mesas del establecimiento con hookahs (pipas de agua).

Posteriormente, se ve que empiezan a salir todas las personas que se encontraban en el festejo, terminando con la fiesta. El conjunto de los Patriots, no hizo ninguna declaración o aclaración al respecto.

La sanción de la policia

En el momento, no hubo alguna sanción o arresto para alguno de los presentes. Los medios informaron que la policia detalló en su informe que olieron marihuana, observaron licor y vieron bailarinas exóticas dentro del sótano del establecimiento.

La Junta de Licencias de Boston le impuso a Estella una suspensión de licencia de tres días como resultado del incidente.