Rumbo a la final del Apertura 2025; estos son los futbolistas que han jugado en Tigres y Toluca

Este jueves se llevará a cabo la final de ida entre Tigres y Toluca , clubes que definirán al campeón del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Estas escuadras comparten el hecho de ser dos de las más ganadoras de los últimos 25 años, así como un sinfín de jugadores que han defendido ambas camisetas.

Tigres 1-0 Pumas ¡GOOOOL! Fernando Gorrirán abre el marcador para Tigres

Son muchos y muy variados los futbolistas, tanto mexicanos como extranjeros, que en algún momento de su carrera formaron parte de Tigres y Toluca. Por tal motivo, y en forma de previa a lo que se vivirá este jueves, luce interesante conocer cuáles son estos y quienes tuvieron mejores resultados.

¿Qué futbolistas jugaron en Tigres y Toluca?

Posiblemente, el ejemplo más claro de la paridad de ambos equipos en cuanto a jugadores se refiere es Jorge Torres Nilo, una leyenda de Tigres que también tuvo un paso interesante por el Toluca. A este se le suma Carlos González, atacante paraguayo que dejó buenas sensaciones en ambas instituciones.

Leo Fernández, por el contrario, tuvo una mejor etapa en Toluca en relación a lo que ocurrió en Tigres, un hecho similar a lo que ocurrió con Alfredo Talavera, quien en sus inicios formó parte de los felinos pero que, sin embargo, alcanzó su pico máximo cuando defendió los colores de los Diablos Rojos.

Lucas Lobos, por el contrario, tuvo gratos momentos con Tigres en relación con Toluca, mientras que Héctor Mancilla logró sobresalir, a su manera, en las dos escuadras. Finalmente destacan dos elementos más que han pasado por muchos más equipos de la Liga BBVA MX, siendo estos Luis Quiñones y Fernando Navarro.

Apertura 2025: ¿Cuántos títulos de Liga BBVA MX tienen Tigres y Toluca?

Toluca llega a esta nueva final del futbol mexicano con un total de 11 títulos en su historia, por lo que, si suma uno más, empataría a Chivas como el segundo más ganador del país. Tigres, por su parte, sumaría nueve campeonatos si obtiene el Apertura 2025, marca con la que igualaría a La Máquina de Cruz Azul.