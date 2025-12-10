El “Matamexicanos” con 35 triunfos ante boxeadores mexicanos; así lo noqueó el Terrible Morales

Hace algunas décadas, más precisamente antes de la llegada de un nuevo siglo, hubo un boxeador norteamericano que era apodado el “matamexicanos” gracias al estupendo récord de 35 triunfos ante los nacidos en el país, mismo que se olvidó por completo luego del triunfo que el Terrible Morales tuvo ante él.

Se trata de Junior Jones, un boxeador que formó parte del profesionalismo durante más de una década y que, durante los años 90’s, logró derrotar a decenas de boxeadores mexicanos hasta antes de la llegada del Terrible Morales, considerado uno de los mejores en la historia del deporte nacional.

Junior Jones, el “matamexicanos” cuyo récord ascendió a 35 triunfos

Junior Jones llegó a ser considerado uno de los mejores de su época y, durante los 35 triunfos que tuvo ante mexicanos, destacó la victoria frente a Marco Antonio Barrera, quien no pudo derrotarlo en los dos duelos que tuvo ante él. Esto habla del impacto que el nacido en Nueva York tuvo en su momento.

Hoy se cumplen 26 años de la pelea entre Erik "Terrible" Morales y Junior Jones, cuarta defensa del cinturón supergallo del CMB, en la que el de la Zona Norte de Tijuana se impuso por nocaut técnico en el cuarto round.

Jones se retiró del profesionalismo con 56 peleas disputadas, mismas de las cuales obtuvo el triunfo en 50 de ellas (28 por la vía del cloroformo). Y si bien sobresalen algunos de sus triunfos, una de sus seis derrotas se dio precisamente ante el Terrible Morales cuando pocos apostaban por él.

¿Cómo fue que El Terrible Morales venció a Junior Jones?

Fue el 12 de septiembre de 1998 cuando Junior Jones y el Terrible Morales se enfrentaron por el Campeonato Mundial Supergallo del Consejo Mundial de Boxeo, mismo que en ese entonces ostentaba el mexicano. Jones llegó muy sobrado al combate gracias a las victorias que tenía en el pasado, por lo que en más de una ocasión subestimó a su rival.

Consciente de ello, Erik esperó a que sonara la campana y, después de encontrar su punto débil en la barbilla, comenzó a conectar ahí en infinidad de ocasiones. El combate duró solamente cuatro rounds , pues después de una serie de golpes el réferi optó por detener la pelea en favor del mexicano.