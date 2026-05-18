CONFIRMADO: El estadio donde se jugará la Final de Ida del Clausura 2026, Cruz Azul vs Pumas

Tal parece que Cruz Azul ya tiene inmueble para la Final de Ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Luego de que se empezara a especular sobre la cancha que recibiría el primer encuentro de la serie ante Pumas, el presidente del conjunto de La Noria ha confirmado el estadio para el partido a disputarse este jueves 21 de mayo.

Con horario por anunciarse, Víctor Velázquez ha hecho oficial el regreso de Cruz Azul al Estadio Ciudad de los Deportes. Y es que cabe recordar que el conjunto Celeste fue local en el Estadio Cuauhtémoc en la Fase Regular presente campaña y a partir de la Jornada 17 volvieron al Estadio Banorte tras su remodelación.

La Final de Ida entre Cruz Azul y Pumas no se puede disputar en dicho inmueble debido a que el Estadio Ciudad de México fue entregado para ultimar detalles de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Horarios de la Final del Torneo Clausura 2026

La Final de Ida entre Cruz Azul y Pumas se va a disputar este jueves 21 de mayo en punto de las 20:00 horas, tiempo de la CDMX. Posteriormente, la Final de Vuelta será el domingo 24 de mayo a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.