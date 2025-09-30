Flick: “Al Barcelona le gusta ser favorito en la Champions League”

El FC Barcelona afronta una nueva cita de alto calibre en la UEFA Champions League.

En la previa al duelo frente al PSG, el entrenador Hansi Flick fue claro: al conjunto blaugrana le agrada portar el cartel de favorito, pero sabe que el camino es largo y lleno de obstáculos.

Necaxa vs Pachuca EN VIVO, Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

“Somos el Barça y nos gusta ser favoritos a la Champions, pero sabemos que es mucho trabajo y el camino es largo. Mañana tendremos a un rival impresionante delante, que fue el mejor la temporada pasada”, afirmó el estratega alemán en conferencia de prensa desde la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Futbolista mexicano es convocado por Venezuela para enfrentar a Argentina

El técnico remarcó que el recuerdo de la eliminación en cuartos de final contra los parisinos ya es cosa del pasado: “Todo ha cambiado en ambos equipos”, puntualizó.

Dudas en el 11 del Barcelona

Flick evitó dar pistas sobre la alineación titular. Con la incógnita de si será Ferran Torres o Robert Lewandowski quien arranque en la delantera, el entrenador aseguró que necesitará “las virtudes de los dos” a lo largo de los 90 minutos.

En defensa, la elección de la pareja de centrales dependerá del análisis del rival. El alemán insistió en que no es falta de fórmula, sino confianza en todos sus hombres: “Con tantas lesiones, tenemos que gestionarlo bien”.

Sobre Ronald Araujo, a quien el PSG incomodó en el pasado, Flick despejó cualquier duda: “Eso es el pasado. Mi confianza en Araujo es máxima”. También respaldó a Szczesny, recordando que con él en la portería el Barça conquistó tres títulos la temporada pasada.

La exigencia de la Champions

Con bajas importantes en el medio campo, Flick recalcó que los jóvenes tendrán protagonismo y que figuras como Pedri han dado un paso adelante en liderazgo.

Sobre Lamine Yamal, lo catalogó como un jugador “excepcional”, aunque le pidió mayor esfuerzo defensivo para alcanzar el siguiente nivel.

El estratega destacó además la adaptación de Marcus Rashford, quien llega motivado tras sus goles en Newcastle.

Finalmente, Flick subrayó la clave para competir contra el PSG: “Controlar la pelota”. Sin embargo, reconoció que no será sencillo, pues el equipo francés también presiona alto y sabe manejar la posesión.

Te puede interesar: ¡La noche de Mbappé! Real Madrid golea a Kairat Almaty en la Champions League

“Esto es la Champions. Tendremos que estar a nuestro máximo nivel del inicio al final”, sentenció el técnico el FC Barcelona.