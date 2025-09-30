ÚLTIMA HORA: Futbolista mexicano es convocado por Venezuela para enfrentar a Argentina

Semana de sensaciones encontradas para Ángel Azuaje en su carrera profesional. El jugador de Pumas cayó en el Clásico Capitalino 1-4 con las Águilas del América el fin de semana pasado y días después, es convocado por la Selección de Venezuela para encarar una doble fecha FIFA en contra de Belice y la Argentina.

El canterano de los Xolos de Tijuana ha tomado protagonismo en el Torneo Apertura 2025 de la mano de Universidad Nacional con el proyecto de Efraín Juárez. Con la baja de Lisandro Magallán (fichado por Vélez Sarfield), el futbolista de 21 años fue llamado de la sub-23 auriazul para tener minutos en el primer equipo y sus actuaciones han sido notables. El méxico-venezolano ha disputado el 45% de minutos en el Torneo Apertura 2025 y poco a poco se le ve más suelto en el futbol de primera división.

📋 𝐂𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚: Fecha FIFA de octubre.



Estos son los 32 convocados para enfrentar a Argentina y Belice en los amistosos internacionales de octubre.#SiempreVinotinto 🇻🇪 pic.twitter.com/Wman7J4qOz — La Vinotinto (@SeleVinotinto) September 30, 2025

Padre ligado al deporte

Alexander Azuaje; padre del central universitario es narrador de los Toros de Tijuana en verano y en invierno de los Charros de Jalisco, por lo que pensaba que su hijo se decantaría por el béisbol. Pocas semana después de haber nacido en Monterrey, Nuevo León, Ángel se mudó a Venezuela, específicamente a Acarigua y fue dónde encontró el amor al futbol.

Ahora, sus sólidas actuaciones con la camiseta de los Pumas le han dado su primera convocatoria con la selección mayor de Venezuela y espera ser parte de la generación que busque su clasificación al Mundial de 2030. Cabe recordar que, la Vinotinto se quedó a un paso del repechaje de la Conmebol ya que en la última jornada cayó en casa ante Colombia y Bolivia derrotó por la mínima diferencia a su similar de Brasil para quedarse con el boleto.