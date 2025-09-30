Kairat Almaty 0-1 Real Madrid: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado HOY martes 30 de septiembre, juego de la Jornada 2 de la Champions League; marcador online

Comienza la Jornada 2 de la Champions League. Luego de la primera fecha en el certamen de la UEFA, el Real Madrid visita Kazajistán para enfrentar a Kairat Almaty en la cancha del Estadio Central de Pavlodar, encuentro para el que el equipo dirigido por Xabi Alonso tuvo que viajar más de 6,000 kilómetros haciendo la travesía más larga de su historia para encarar un compromiso tras cerca de 11 horas de vuelo.

El conjunto Merengue llega al partido luego de haber sido derrotado por el Atlético de Madrid en la Fecha 7 de LaLiga de España. Por su parte, la escuadra de Kairat viene de ganarle a FC Zhenis en el certamen local.