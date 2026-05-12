Florentino Pérez rompe el silencio tras las polémicas del Real Madrid

En medio de la tensión que atraviesa el Real Madrid tras una temporada complicada, Florentino Pérez salió públicamente para despejar cualquier duda sobre su futuro. El presidente del conjunto merengue confirmó que continuará al frente del club y que buscará la reelección, dejando claro que mantiene intacta la energía para liderar una nueva etapa del proyecto deportivo.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Barcelona amaga con DEMANDAR a Florentino Pérez tras sus acusasiones en conferencia de prensa

Las recientes especulaciones sobre una posible salida del dirigente crecieron luego de los malos resultados deportivos y de distintos rumores relacionados con su estado de salud. Sin embargo, Florentino fue contundente durante su comparecencia ante los medios.

"Mi salud es perfecta", aseguró el presidente madridista, quien además rechazó versiones que incluso apuntaban a una enfermedad terminal. Pérez explicó que decidió hablar públicamente porque consideró que se había creado una "situación absurda" impulsada por campañas en contra del Real Madrid y de su figura.

¿Le alcanzará a Chivas para remontar a Tigres en la Liguilla?

El dirigente también recordó que el club no pertenece a una sola persona, sino a "los mil socios que conforman el club", defendiendo el modelo histórico de propiedad del equipo blanco.

Florentino responde a las críticas

Durante la comparecencia, Florentino Pérez reconoció que los resultados recientes no han sido los esperados, aunque también dejó claro que considera injustos algunos ataques personales.

"El deporte no se gana siempre", señaló el presidente, quien incluso protagonizó momentos tensos con periodistas presentes en la sala. Uno de los episodios más comentados ocurrió cuando leyó en su celular un titular que aseguraba que estaba cansado antes de una junta directiva.

Visiblemente molesto, cuestionó directamente la publicación y defendió su ritmo de trabajo. "Trabajo como un animal", afirmó el dirigente merengue.

Florentino también aprovechó para hablar sobre el Caso Negreira, al que calificó como "el mayor escándalo de la historia". Además, aseguró que el Real Madrid prepara un dossier que será enviado a la UEFA relacionado con el tema arbitral en España.

Minimiza conflictos internos

El presidente madridista también restó importancia a la supuesta pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni dentro del vestidor. Según explicó, este tipo de discusiones son habituales en cualquier equipo de futbol competitivo.

"No es la primera vez que se pegan dos jugadores", comentó, asegurando que situaciones similares ocurren constantemente y que en esta ocasión simplemente se hicieron públicas.

Pérez evitó profundizar sobre posibles cambios en el banquillo o decisiones deportivas importantes. Aunque fue cuestionado sobre el futuro del entrenador y del plantel, prefirió no entrar en detalles. "No voy a hablar de lo deportivo", sentenció.

Con este mensaje, Florentino Pérez busca recuperar estabilidad en uno de los momentos más turbulentos recientes para el Real Madrid, mientras el club se prepara para una nueva reconstrucción deportiva y una elección presidencial que promete mantenerlo como figura central del madridismo.

Te puede interesar: Ante pelea de Valverde-Tchouaméni, Florentino revela que por 26 años han habido peleas a golpes al interior del equipo Real Madrid