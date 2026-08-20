FMF presenta su nuevo modelo deportivo tras exitosa etapa

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) presentó su nuevo modelo deportivo en donde la Liga de Expansión encabezará la nueva pirámide de competencia, además de la modificación del mecanismo para ingresar a la Liga MX, ratificando la eliminación del ascenso y descenso.

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FMF presenta su nuevo modelo deportivo

La FMF busca alcanzar una cobertura en los 32 estados de la República Mexicana con futbol profesional en las 131 ciudades con más de 100 mil habitantes del país, garantizando el acceso al deporte y fortaleciendo la detección y formación de nuevos talentos.

Este nuevo formato también busca integrar a la Liga de Expansión MX en la cabeza de una pirámide de futbol que incluirá a la Liga Premier, Liga TDP y sector amateur como un modelo de desarrollo que cuenta con el respaldo de los 18 clubes de la Liga MX.

El presidente de la Liga MX, Francisco Iturbide, señaló que, por mandato de la Asamblea de Dueños, se modificaron los mecanismos para el ingreso a la Primera División y solo se podrá acceder por cumplimiento de criterios establecidos.

La FMF destacó el éxito histórica obtenido durante el último cuatrienio en cuanto a resultados deportivos tras la obtención del noveno lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y los títulos en la Concacaf.

La Federación Mexicana de Futbol presenta su Nuevo Modelo Deportivo. ⚽ pic.twitter.com/nEulKhkr9d — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) August 20, 2026

“El futbol mexicano necesita una estructura que se conecte mejor, sea más competitiva y genere más oportunidades. Este modelo convierte esa visión en una ruta concreta: una pirámide deportiva alineada, Clubes más sólidos y caminos más claros para los jugadores. La implementación avanzará por etapas, con reglas claras y trabajo conjunto entre las Divisiones", señaló Ivar Sisniega, presidente de la FMF.

"El nuevo gobierno corporativo de la Liga MX nos permitirá tomar mejores decisiones, elevar estándares y crear valor con una visión de largo plazo. Esa fortaleza también se traducirá en vínculos más sólidos con la pirámide: Torneos de Copa y competencias conjuntas, creación de filiales, inversión y talento. Son estructuras diferenciadas que se entrelazan y que hoy comparten el mismo rumbo: competitividad y desarrollo", agregó Iturbide.

Este nuevo modelo de competencia promueve el crecimiento deportivo, según la FMF, además de elevar la calidad y ofrecer oportunidades a nuevos talentos al futbol mexicano.

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