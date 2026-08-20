El enorme desafío que tendrá Víctor Manuel Vucetich en el Clásico Regio tras llegar a Tigres

Tras días de rumores, finalmente Víctor Manuel Vucetich asumió la Vicepresidencia Deportiva de Tigres de la UANL y, a la vez, será director técnico interino del primer equipo. En ese marco, muchos recuerdan su pasado como DT y, entre otras cosas, destaca un dato llamativo de cara al Clásico Regio del próximo mes.

Si bien no está confirmado cuánto tiempo estará Vucetich como entrenador de Tigres, los datos no paran de aparecer y hay uno que llama la atención pensando en el próximo Clásico Regiomontano entre Rayados de Monterrey y los Felinos.

El curioso historial de Víctor Manuel Vucetich contra Matías Almeyda

Los datos tienen que ver con la rivalidad como entrenadores entre Víctor Manuel Vucetich y Matías Almeyda. El primero puede llegar a seguir siendo DT de Tigres para el próximo Clásico Regio del 13 de septiembre, mientras el “Pelado” dirige a los Rayados.

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Resulta que Víctor Manuel Vucetich jamás le ha ganado en 90 minutos a Matías Almeyda. De hecho, el “Pelado” debutó contra el nuevo Vicepresidente de Tigres en el Apertura 2015. El de Rayados lleva 3 juegos ganados y 2 empatados, con 5 goles anotados y 1 recibido ante el flamante DT de los Felinos.

Victor Manuel Vucetich head coach of Mazatlan during the 9th round match between Mazatlan FC and Monterrey as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2025 at El Encanto Stadium, on February 25, 2025 in Mazatlan, Sinaloa, Mexico.|mexsport

De todos modos, hay una estadística positiva de Vucetich contra el “Pelado”. Según Goles y Estadísticas MX, Víctor Manuel Vucetich ha ganado 13 campeonatos como entrenador y el último fue la Copa MX del Apertura 2016, justamente contra Matías Almeyda. Para la estadística no cuenta como victoria porque fue empate en el tiempo regular.

El comunicado de Tigres de la UANL sobre la llegada de Vucetich

“Informamos a nuestra afición que, a partir de este momento, Gerardo Torrado deja la Vicepresidencia Deportiva del Club Tigres, posición que ocupó durante los últimos dos años. Agradecemos a Gerardo su profesionalismo, compromiso y dedicación durante su etapa en nuestra institución, y le deseamos éxito en sus próximos proyectos”, reza el comunicado.

También anunciaron la llegada del DT interino. “Asimismo, informamos que hemos llegado a un acuerdo para la incorporación de Víctor Manuel Vucetich como nuevo Vicepresidente Deportivo del Club Tigres, y a la par, asumirá la dirección técnica del equipo de forma interina”.

“Agradecemos a Hernán Elizondo, quién se reincopora con el equipo Sub 21, y Carlos Turrubiates, que continuará como auxiliar técnico del primer equipo, por su labor y entrega en los pasados días al frente del equipo”, agregan.

Así destacó Tigres a Víctor Manuel Vucetich

“Víctor cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el futbol mexicano, además de conocer bien nuestra institución misma que ha dirigido en dos etapas” explican en el comunicado los de Nuevo León.

“Su experiencia, liderazgo y profundo conocimiento del futbol mexicano se suman a partir de hoy a nuestro proyecto deportivo y al equipo más pasional del país. ¡Bienvenido de vuelta, Víctor!”, finalizaron.

