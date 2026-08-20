Este es el ambicioso plan de Chivas en caso de que la Hormiga González salga del club

En los últimos días ha surgido información en torno al deseo que el Olympiacos de Grecia tiene por hacerse con los servicios de Armando la Hormiga González, centro delantero de Chivas que tuvo minutos con la Selección Mexicana en la última edición de la Copa Mundial de la FIFA.

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La Hormiga González fue protagonista de 24 anotaciones durante las últimas dos temporadas de Chivas, números que le valieron ser seguido por distintos equipos de Europa pese a que, en la campaña actual, el delantero sigue sin hacerse presente en el marcador con los de Verde Valle.

¿Cuál es el plan de Chivas si Armando González abandona el club?

Algunos aficionados consideran que el plantel de Chivas sufriría una gran baja con la salida de Armando González si es que el jugador y el club aceptan los términos del Olympiacos, quien dicho sea de paso estaría ofertando una fuerte suma de dinero por el atacante de 23 años de edad.

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¿Será Armando "La Hormiga" González transferido de Chivas al Olympiacos? El equipo griego ofrece millones. #FutbolEuropeo #Chivas pic.twitter.com/T8gp25tenp — Texas Border News (@NewsBorder67) August 18, 2026

Bajo este contexto, Gabriel Milito disipó cualquier tipo de duda y confirmó, en conferencia de prensa, que Chivas no irá por ningún jugador si es que se confirma la baja de la Hormiga, asegurando que el plantel está cerrado y que buscará con estos jugadores el título de Liga BBVA MX.

¿Qué delanteros tiene Chivas además de la Hormiga González?

Además de Armando, la Hormiga González, Gabriel Milito cuenta con dos elementos más en ataque que ya cuentan con mucha experiencia en primera división. El primero de ellos es Ricardo Marín, mientras que el segundo es el delantero de 35 años Ángel Sepúlveda.

Por lo pronto, y después de la apretada victoria que tuvieron ante Santos en el TSM, Chivas afila armas para disputar su siguiente juego, mismo que forma parte de la Jornada 5 del torneo Apertura 2026. Aquí, el Rebaño se medirá a los Xolos de Tijuana este sábado en punto de las 17:07 horas.