Cartelera Wrestlemania 42: Así se dividirán los COMBATES el sábado 18 y domingo 19 de abril

Comienza la cuenta regresiva para disfrutar de un evento que promete quedar en la memoria de millones de aficionados al wrestling alrededor del mundo. WWE se dice lista para presentar Wrestlemania 42, motivo por el cual en los próximos párrafos conocerás cómo quedaron los combates del sábado 18 y domingo 19 de abril.

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Como sabes, desde hace algunos años la WWE presenta su magno evento, Wrestlemania, en dos días distintos, esto a fin de abarcar la mayor cantidad de rivalidades posibles y entregar al usuario una gran cartelera. Ante ello, la edición número 42 promete ser una de las más interesantes de la última década.

¿Dónde y a qué hora empieza Wrestlemania 42 de la WWE?

Lo primero que tienes que saber es que Wrestlemania 42 se llevará a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, la misma sede del año pasado. Esta será, además, la última en Estados Unidos antes de que la WWE lleve su magno evento a Arabia Saudita para el año 2027.

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Se sabe que el evento, tanto el sábado 18 como el domingo 19 de abril, comenzará en punto de las 16:00 horas tiempo centro de México. Además, debes saber que el mismo se podrá disfrutar a través de la plataforma Netflix, con quien la WWE tiene un acuerdo desde inicios del año pasado.

¿Cómo quedó distribuida la cartelera de Wrestlemania 42?

Sábado 18 de abril:

Drew McIntyre vs Jacob Fatu en lucha sin sanciones.

La Knight y los Uso vs Logan Paul, IShowSpeed y Austin Theory.

AJ Lee vs Becky Lynch por el Título Intercontinental Femenino.

Lash Legend y Nia Jax vs Alexa Bliss y Charlotte vs Bayley y Lyra Valkyria vs Las Bella por los Título Femeninos en Pareja.

Gunther vs Seth Rollins.

Stephanie Vaquer vs Liv Morgan por el Campeonato Mundial Femenino.

Cody Rhodes vs Randy Orton por el Título Universal de la WWE.

Domingo 19 de abril: