FOTOS: Ella es Annie Karich, jugadora del América Femenil que estaría saliendo con Isaías Violante

En las últimas horas ha surgido un rumor respecto a dos jugadores del Club América, tanto en la rama varonil como femenil. Y es que, luego de un par de historias en la red social Instagram, algunos usuarios aseguran que Isaías Violante y Annie Karich sostuvieron una cita romántica.

Isaías Violante fue uno de los últimos refuerzos que el Club América tuvo para este torneo Apertura 2025 de la Liga MX, mientras que Annie Karich ha demostrado que es una de las mejores jugadoras de la Liga en la actualidad. Ahora bien, ¿quieres conocer más respecto a esta futbolista norteamericana?

¿Quién es Annie Karich, jugadora del América, y por qué se volvió tendencia en redes?

Con apenas 21 años de edad, Annie Karich llegó recientemente al Club América con el objetivo claro de ser campeona de la Liga BBVA MX Femenil, por lo que de inmediato llamó poderosamente la atención no solo por su belleza física, sino también por las cualidades que tiene con el balón pegado a los pies.

De hecho, Annie está consciente de que llega a uno de los equipos más importantes de México y entiende que la Liga BBVA MX Femenil ha crecido a pasos agigantados. Por tal motivo, sabe que no puede especular y debe demostrar de qué está hecha desde el minuto 1 en el terreno de juego.

¿Annie Karich sí tiene una relación con Isaías Violante?

Cabe mencionar que los rumores de un supuesto noviazgo aparecieron luego de las historias del jugador del Club América en donde aparece acompañado de alguien en su carro. Curiosamente, la mano que aparece en el vehículo tiene un tatuaje completamente similar al que Annie Karich tiene en ese mismo lugar del cuerpo.

En ese sentido, vale mencionar que, hasta el momento, ni Isaías Violante ni la propia futbolista estadounidense han confirmado o desmentido alguna relación amorosa entre ambos. Ante ello, lo más recomendable es esperar a que alguno de los dos brinde detalles respecto a lo que sucede entre ellos.

