¡Hasta 6 mil pesos! El precio de los boletos para el Clásico Tapatío, Chivas vs Atlas
Chivas dio a conocer una promoción muy llamativa para sus próximos dos juegos como local, en el que incluyen el juego ante Mazatlán y Atlas, en el Clásico Tapatío
Este lunes 29 de septiembre del 2025, el conjunto de Chivas dio a conocer a través de sus redes sociales una promoción para sus próximos dos partidos de local, que son ante Mazatlán y ante Atlas en el Clásico Tapatío.
🇫🇷 ¡Próximos dos encuentros en casa! 🏟️
¡Unidos por esos 6️⃣ puntos! 👉🏻 https://t.co/67eCG0VxwT pic.twitter.com/QLORrJcban
— CHIVAS (@Chivas) September 30, 2025
Te puede interesar: Transfermarkt y la IA predicen que jugador de Chivas ganaría la bota de oro
Precio de boletos para los próximos dos juegos de Chivas
La promoción de Chivas es para sus próximos dos juegos, el boleto más barato se encuentra desde los 650 pesos y el más caro en 6100 pesos.
El precio de los boletos es:
- Cabecera Superior Sur $685 pesos
- Cabecera Superior Norte $685 pesos
- Lateral Superior Poniente $975 pesos
- Lateral Superior Oriente $975 pesos
- Cabecera Inferior Sur $1615 pesos
- Cabecera Inferior Norte $1615 pesos
- Lateral Inferior Poniente $2335 pesos
- Lateral Inferior Oriente $2335 pesos
- Akron Premier Poniente $3405 pesos
- Akron Premier Oriente $3405 pesos
- Club Chivas 50 $6100 pesos
- Club Chivas 49 $6100 pesos
El precio de los boletos es para los dos encuentros, por lo que los aficionados podrán vivir los siguientes dos encuentros de Chivas desde el Estadio Akron.
🇦🇹 ¡El primero de muchos, @96govea! 😍🔥#MuchoChivas pic.twitter.com/1QUfdBgjse— CHIVAS (@Chivas) September 29, 2025
Fecha y hora de los encuentros de Chivas
El juego de Chivas vs Mazatlán, se va a disputar el próximo 18 de octubre del 2025 en punto de las 19:07 horas tiempo del centro de México en el Estadio Akron, en la Jornada 13 del Apertura 2025.
El Clásico Tapatío se disputará el próximo 25 de octubre del 2025 en punto de las 21:07 horas tiempo del centro de México en el Estadio Akron en la Jornada 15 del Apertura 2025.
Chivas, tras la jornada 11, se ubica en el noveno lugar de la tabla con 14 puntos tras ganar cuatro encuentros, empatar dos y perder cinco.
Para los encuentros llegará tras la fecha FIFA de octubre por lo que podría tener un descanso importante para recuperar a varios futbolistas.