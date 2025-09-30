Así va la Fase de Grupos del Mundial Sub-20 tras la Jornada 1
Conoce como van las Selecciones luego de que se disputara la Jornada 1 de la Fase de Grupos del Mundial Sub-20
Ha concluido la Jornada 1 de la Fase de Grupos del Mundial Sub-20. La primera fecha ha dejado un total de 11 triunfos, un empate y un total de 39 goles anotados.
La fecha dejó grandes emociones, como el empate de México vs Brasil , siendo el único juego igualado de la jornada o la gran goleada de Estados Unidos 9-1 a Nueva Caledonia.
Así van las tablas de posiciones del Mundial Sub-20
Las tablas de posiciones tras la Jornada 1 del Mundial Sub-20 van así:
Grupo A
- Japón 3 puntos.
- Chile 3 puntos.
- Nueva Zelanda 0 puntos.
- Egipto 0 puntos.
Grupo B
- Paraguay 3 puntos.
- Ucrania 3 puntos.
- Panamá 0 puntos.
- Corea del Sur 0 puntos.
Grupo C
- Marruecos 3 puntos.
- México 1 punto.
- Brasil 1 punto
- España 0 puntos.
Grupo D
- Argentina 3 puntos.
- Italia 3 puntos
- Australia 0 puntos
- Cuba 0 puntos.
Grupo E
- Estados Unidos 3 puntos.
- Francia 3 puntos.
- Sudáfrica 0 puntos.
- Nueva Caledonia 0 puntos.
Grupo F
- Colombia 3 puntos.
- Noruega 3 puntos.
- Arabia Saudita 0 puntos.
- Nigeria 0 puntos.
Los resultados de la Jornada 1 del Mundial Sub-20
Grupo A
- Japón vs Egipto 2-0
- Chile vs Nueva Zelanda 2-1
Grupo B
- Corea del Sur vs Ucrania 1-2
- Paraguay vs Panamá 3-2
Grupo C
- Marruecos vs España 2-0
- Brasil vs México 2-2
Grupo D
- Argentina vs Cuba 3-1
- Italia vs Australia 1-0
Grupo E
- Estados Unidos vs Nueva Caledonia 9-1
- Francia vs Sudáfrica 2-1
Grupo F
- Noruega vs Nigeria 1-0
- Colombia vs Arabia Saudita 1-0
El formato del Mundial sub 20
Clasifican a Octavos de final los primeros dos lugares de cada grupo y los cuatro mejores terceros lugares, lo que le aumenta las posibilidades a la Selección Mexicana de avanzar.