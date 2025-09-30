deportes
Nota

Así va la Fase de Grupos del Mundial Sub-20 tras la Jornada 1

Conoce como van las Selecciones luego de que se disputara la Jornada 1 de la Fase de Grupos del Mundial Sub-20

Colombia Sub-20
FIFA
Iván Vilchis
Selección Azteca
Ha concluido la Jornada 1 de la Fase de Grupos del Mundial Sub-20. La primera fecha ha dejado un total de 11 triunfos, un empate y un total de 39 goles anotados.

La fecha dejó grandes emociones, como el empate de México vs Brasil , siendo el único juego igualado de la jornada o la gran goleada de Estados Unidos 9-1 a Nueva Caledonia.

Te puede interesar: VIDEO: Gilberto Mora deslumbró con estos movimientos especiales en México - Brasil en el Mundial Sub-20

Así van las tablas de posiciones del Mundial Sub-20

Las tablas de posiciones tras la Jornada 1 del Mundial Sub-20 van así:

Grupo A

  1. Japón 3 puntos.
  2. Chile 3 puntos.
  3. Nueva Zelanda 0 puntos.
  4. Egipto 0 puntos.

Grupo B

  1. Paraguay 3 puntos.
  2. Ucrania 3 puntos.
  3. Panamá 0 puntos.
  4. Corea del Sur 0 puntos.

Grupo C

  1. Marruecos 3 puntos.
  2. México 1 punto.
  3. Brasil 1 punto
  4. España 0 puntos.

Grupo D

  1. Argentina 3 puntos.
  2. Italia 3 puntos
  3. Australia 0 puntos
  4. Cuba 0 puntos.

Grupo E

  1. Estados Unidos 3 puntos.
  2. Francia 3 puntos.
  3. Sudáfrica 0 puntos.
  4. Nueva Caledonia 0 puntos.

Grupo F

  1. Colombia 3 puntos.
  2. Noruega 3 puntos.
  3. Arabia Saudita 0 puntos.
  4. Nigeria 0 puntos.

Los resultados de la Jornada 1 del Mundial Sub-20

Grupo A

  • Japón vs Egipto 2-0
  • Chile vs Nueva Zelanda 2-1

Grupo B

  • Corea del Sur vs Ucrania 1-2
  • Paraguay vs Panamá 3-2

Grupo C

  • Marruecos vs España 2-0
  • Brasil vs México 2-2

Grupo D

  • Argentina vs Cuba 3-1
  • Italia vs Australia 1-0

Grupo E

  • Estados Unidos vs Nueva Caledonia 9-1
  • Francia vs Sudáfrica 2-1

Grupo F

  • Noruega vs Nigeria 1-0
  • Colombia vs Arabia Saudita 1-0

El formato del Mundial sub 20

Clasifican a Octavos de final los primeros dos lugares de cada grupo y los cuatro mejores terceros lugares, lo que le aumenta las posibilidades a la Selección Mexicana de avanzar.

