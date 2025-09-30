Así va la Fase de Grupos del Mundial Sub-20 tras la Jornada 1

Ha concluido la Jornada 1 de la Fase de Grupos del Mundial Sub-20. La primera fecha ha dejado un total de 11 triunfos, un empate y un total de 39 goles anotados.

La fecha dejó grandes emociones, como el empate de México vs Brasil , siendo el único juego igualado de la jornada o la gran goleada de Estados Unidos 9-1 a Nueva Caledonia.

Así van las tablas de posiciones del Mundial Sub-20

Las tablas de posiciones tras la Jornada 1 del Mundial Sub-20 van así:

Grupo A



Japón 3 puntos. Chile 3 puntos. Nueva Zelanda 0 puntos. Egipto 0 puntos.

Grupo B



Paraguay 3 puntos. Ucrania 3 puntos. Panamá 0 puntos. Corea del Sur 0 puntos.

Grupo C



Marruecos 3 puntos. México 1 punto. Brasil 1 punto España 0 puntos.

Grupo D



Argentina 3 puntos. Italia 3 puntos Australia 0 puntos Cuba 0 puntos.

Grupo E



Estados Unidos 3 puntos. Francia 3 puntos. Sudáfrica 0 puntos. Nueva Caledonia 0 puntos.

Grupo F



Colombia 3 puntos. Noruega 3 puntos. Arabia Saudita 0 puntos. Nigeria 0 puntos.

Los resultados de la Jornada 1 del Mundial Sub-20

Grupo A



Japón vs Egipto 2-0

Chile vs Nueva Zelanda 2-1

Grupo B



Corea del Sur vs Ucrania 1-2

Paraguay vs Panamá 3-2

Grupo C



Marruecos vs España 2-0

Brasil vs México 2-2

Grupo D



Argentina vs Cuba 3-1

Italia vs Australia 1-0

Grupo E



Estados Unidos vs Nueva Caledonia 9-1

Francia vs Sudáfrica 2-1

Grupo F



Noruega vs Nigeria 1-0

Colombia vs Arabia Saudita 1-0

Cuatro ganadores y muchos goles en los partidos de este lunes. 😎 #U20WC — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 30, 2025

El formato del Mundial sub 20

Clasifican a Octavos de final los primeros dos lugares de cada grupo y los cuatro mejores terceros lugares, lo que le aumenta las posibilidades a la Selección Mexicana de avanzar.