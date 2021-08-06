Fotos: Los mejores momentos del México vs Japón por Azteca Deportes

La Selección Nacional de México se impuso ante Japón por marcador de 3-1 y consiguió la medalla de bronce en el futbol varonil en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El cuadro de Jaime Lozano demostró su superioridad desde los primeros minutos del partido; el primer gol fue obra de Sebastián Córdova, quien anotó desde los once pasos a los 13' minutos, tras una falta cometida de los nipones a Alexis Vega. Johan Vásquez ampliaría la ventaja con un tremendo remate de cabeza al 22', que dejó sin posibilidad al guardameta rival.

Para la parte complementaria, sería el jugador del Club Deportivo Guadalajara, Alexis Vega (58') quien mandaría guardar el balón al fondo de las redes para poner el partido 3-0 por marcador parcial.

Los anfitriones no se quedarían de brazos cruzados y mostrarían su poder en los últimos minutos del encuentro; Kaoru Mitoma sacó un tremendo disparo para descontar. Guillermo Ochoa fue factor para que no entraran más tantos, mostrándose sólido en el fondo del arco azteca.

TV Azteca transmitirá el partido Brasil vs España | Final futbol

Por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, la Selección Nacional de Brasil y su similar de España se enfrentarán por la medalla de oro. La final del futbol varonil de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 será el próximo sábado 7 de agosto a las 6:30 AM (Tiempo Centro de México).

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La verdeamarela buscará defender su título, luego de haberse consagrado como campeón en casa (Río 2016), tras vencer a Alemania en la tanda de penales por marcador de 5-4.

La ‘Verdeamerela’ se instaló en esta ronda, luego de vencer a México desde la tanda de penales en la ronda de semifinales en Tokio 2020. Por su parte, ‘La Roja’ se impuso ante Japón tras un golazo de Marco Asensio.

Cuándo: sábado 7 de agosto

Hora: 6:30 AM (Tiempo Centro de México)

Dónde: nuestro sitio, la APP de Azteca Deportes, y la señal de Azteca 7

