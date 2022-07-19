Fotos: Los momentos más electrizantes del E-Prix de NY de la Formula E

Formula E | Los mejores momentos del E-Prix de Nueva York en imágenes.

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António Félix da Costa lideró desde la salida hasta la bandera a cuadros en la segunda carrera doble New York E-Prix, la primera victoria de la temporada para Da Costa y su equipo DS TECHEETAH.

Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ Formula E Team) se lleva a casa un segundo lugar en la 12ª ronda del ABB FIA Formula E World Championship para adelantar a Edoardo Mortara (ROKiT Venturi Racing) en la cima de la clasificación del Campeonato Mundial de Pilotos.

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El tercer puesto de Mitch Evans, de Jaguar TCS Racing, también redujo la distancia con Edoardo Mortara a cinco puntos, después de que Mortara quedara limitado a la 10ª posición y a un solo punto. Un problema de frenos en la clasificación había dejado a Mortara en la parte trasera de la parrilla.

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Ante un segundo público que agotó las entradas en el abrasador Brooklyn Street Circuit, el portugués Da Costa arrancó desde la primera posición de la parrilla y rechazó las atenciones de Alexander Sims (Mahindra Racing) al principio, antes de que Vandoorne ejerciera presión más adelante en la carrera. El piloto de Mercedes-EQ no pudo encontrar la manera de pasar, y da Costa controló con maestría la energía y la posición de su coche hasta la bandera a cuadros.