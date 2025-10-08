FOTOS: Ella es Paola Morán, velocista olímpica que ahora es nutrióloga de Atlas

La metamorfósis que los Rojinegros del Atlas han alcanzado cambios en el apartado deportivo que no precisamente tienen estrecha relación con los futbolistas. En ese sentido, luce interesante conocer un poco más sobre Paola Morán, quien pasó de ser una velocista olímpica a la nueva nutrióloga de los Zorros.

Paola Morán, quien sobresalió por ser dos veces atleta olímpica por México, dio un giro radical a su vida tras dejar la velocidad para entrar de lleno con los Rojinegros del Atlas a través del apartado de la nutriología. Por ende, no está de más conocer más sobre quién es esta nueva integrante de La Academia.

¿Quién es Paola Morán, nueva nutrióloga del Atlas?

Fue a través de redes sociales en donde se hicieron virales algunas fotos de Paola Morán dentro de las instalaciones y el entrenamiento de Atlas a través del vestuario del equipo, lo cual es un indicativo claro de que ahora forma parte del club como nutrióloga, poniendo fin -al menos ahora- a su etapa como velocista.

Con 28 años de edad, Paola Morán tuvo una carrera por demás llamativa en el deporte amateur nacional, por lo que, dentro de sus mejores logros, destacan las pistas de tartán en las Olimpiadas Nacionales, así como la plata en los Panamericanos de Lima 2019 y, finalmente, su participación en los 400 metros planos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y París 2024.

¿Paola Morán, nueva integrante del Atlas, tiene una carrera en nutrición?

La respuesta es sí. Paola es experta en la materia de nutrición gracias a su graduación en el Instituto Tecnológico de Monterrey por su actuación en la carrera de Nutrición y Bienestar Integral. De igual forma, el portal Heraldo Deportes indica que cuenta con un máster en Entrenamiento y Nutrición Deportiva a través de la Universidad Europea de Madrid.

Tales logros, así como la experiencia que sumó en los Juegos Olímpicos , fueron suficientes para que el Atlas la considerara y le diera una oportunidad como la nutrióloga del club, por lo que la fuente antes mencionada subraya que ya tendría dicho puesto desde hace aproximadamente un mes.

