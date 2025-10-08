América confirma 7 lesionados previo al juego ante Cruz Azul; ¿quiénes llegan al Clásico Joven?

La Fecha FIFA llega en un espectacular momento para las Águilas del América , institución que está convertida en un auténtico hospital dado que, en estos momentos, cuenta con 7 futbolistas lesionados a tan solo unos días de enfrentar el Clásico Joven frente a la Máquina de Cruz Azul.

La Final entre América y Cruz Azul terminó siendo polémica

El torneo ha sido un auténtico calvario para el Club América, equipo que, pese a estar entre los primeros lugares, suma 7 lesionados -algunos de gravedad- en el Apertura 2025. Ante ello, vale conocer cuáles son cada uno de estos y saber si estarán listo para el compromiso ante los celestes.

¿Quiénes son los 7 lesionados que el Club América tiene actualmente?

El primer jugador que en definitiva no estará en el Clásico Joven ante Cruz Azul es Dagoberto Espinoza, quien de hecho se perderá el resto del Apertura 2025 por su lesión. A él se le podría unir José Zúñiga, quien tuvo que abandonar el duelo ante Santos luego de un desgarro de isquiotibiales en la pierna derecha.

Te puede interesar: ¿Cuál es el jugador más caro de Chivas actualmente? Vale más de 100 millones

Te puede interesar: Estos son los técnicos que podrían reemplazar a Efraín Juárez en Pumas

PARTE MÉDICO



El Club América informa que nuestro jugador Raul Zúñiga presenta un desgarro de isquiotibiales en la pierna derecha.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. #SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/jDqbKJG2es — Club América (@ClubAmerica) October 7, 2025

A partir de aquí, los elementos que se mencionen podrían estar listos para el duelo entre América y Cruz Azul si es que su rehabilitación es la adecuada. El primero de ellos es Allan Saint-Maximin, quien podría estar listo de la misma forma que Henry Martín luego del golpe que sufrió ante los de la Comarca Lagunera.

Álvaro Fidalgo no vio minutos ante Santos precisamente para tenerlo listo previo al Clásico Joven de la misma forma que Jonathan Dos Santos, quien se sigue recuperando de un desgarro en la pantorrilla derecha. Finalmente, quien es una incógnita es Sebastián Cáceres, quien presenta una infección en los dedos del pie.

¿Cuándo, dónde y a qué hora será el Clásico Joven entre América y Cruz Azul?

Una vez superada la Fecha FIFA, en donde México enfrentará a Colombia y Ecuador, la Liga BBVA MX volverá con la Jornada 13 del torneo Apertura 2025. Aquí, América y Cruz Azul vivirán una edición más del Clásico Joven, duelo que se llevará a cabo el sábado 18 de octubre en punto de las 21:05 horas.