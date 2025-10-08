Ni Chicharito ni el Piojo Alvarado; este es el jugador más caro de Chivas en la actualidad

Se podría pensar que, gracias a la actuación que tuvo en Europa, y al ser el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana, Javier, el Chicharito Hernández , sería el jugador más caro del plantel actual de las Chivas del Guadalajara; sin embargo, la cosas no pueden estar más alejadas de la realidad.

Resumen: Puebla 0-2 Chivas | Jornada 13 Apertura 2023

Ya sea Javier Hernández, el Piojo Alvarado o, incluso, el Tala Rangel, pintaban para pelearse por ser el elemento más costoso de Chivas; no obstante, quien tiene este distintivo es nada más y nada menos que Efraín Álvarez, quien fue uno de los últimos refuerzos del Rebaño Sagrado para el Apertura 2025.

¿Efraín Álvarez es más caro que el Chicharito y el Piojo Alvarado en Chivas?

El gran rendimiento que Efraín Álvarez ha tenido en el despertar de Chivas no ha pasado desapercibido, pues de acuerdo con Transfermarkt, el mexicano es el elemento más costoso que los de Verde Valle tienen en la actualidad al valer 6.5 millones de euros; es decir, alrededor de 140 millones de pesos al tipo de cambio actual.

De hecho, con las actualizaciones referentes a lo vivido en el Apertura 2025, Efraín Álvarez superó al Piojo Alvarado como el jugador más caro de Chivas, pues incluso Roberto disminuyó su costo a 6 millones. En el tercer lugar se encuentra el Tala Rangel con 5 millones, mientras que el Chicharito tiene un valor de 325 mil euros, según la misma fuente.

¿Cuáles son los números de Efraín Álvarez en Chivas?

Efraín Álvarez llegó a Chivas proveniente de los Xolos de Tijuana a cambio de una cifra cercana a los 7 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt. A lo largo de la temporada, el mexicano ha disputado 15 partidos, sumando dos anotaciones y cuatro pases a gol en estos cotejos.

¿Cuándo, dónde y contra quién será el siguiente juego del Guadalajara?

Después de la victoria de último minuto que sumó en la cancha del Olímpico Universitario ante Pumas, Chivas volverá de la Fecha FIFA para enfrentar, en su cancha y ante su gente, al Mazatlán. El duelo se llevará a cabo en la cancha del Akron el sábado 18 de octubre a las 19:07 horas.