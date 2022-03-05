FOTOS: Pleito en el Estadio Corregidora de Gallos Blancos

Omar Martinez/Omar Martinez | Fans o Aficion during the game Queretaro vs Atlas, corresponding to day 09 of the Torneo Clausura Grita Mexico C22 of Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on March 05, 2022. Fans o Aficion durante el partido Queretaro vs Atlas, correspondiente a la jornada 09 del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La corregidora, el 05 de Marzo de 2022.

Omar Martinez/Omar Martinez | Bomberman during the game Queretaro vs Atlas, corresponding to day 09 of the Torneo Clausura Grita Mexico C22 of Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on March 05, 2022. Bombero retira una bomba de humo durante el partido Queretaro vs Atlas, correspondiente a la jornada 09 del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La corregidora, el 05 de Marzo de 2022.

Archivo TV Azteca | Los equipos de la Liga BBVA MX deberán pagar multas que van de los 2 mil hasta los 2 millones de pesos por los disturbios en el estadio

Omar Martinez/Omar Martinez | Fans o Aficion during the game Queretaro vs Atlas, corresponding to day 09 of the Torneo Clausura Grita Mexico C22 of Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on March 05, 2022. Fans o Aficion durante el partido Queretaro vs Atlas, correspondiente a la jornada 09 del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La corregidora, el 05 de Marzo de 2022.

Omar Martinez/Omar Martinez | Fans o Aficion during the game Queretaro vs Atlas, corresponding to day 09 of the Torneo Clausura Grita Mexico C22 of Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on March 05, 2022. Fans o Aficion invaden la cancha durante el partido Queretaro vs Atlas, correspondiente a la jornada 09 del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La corregidora, el 05 de Marzo de 2022.

Omar Martinez/Omar Martinez | Fans o Aficion during the game Queretaro vs Atlas, corresponding to day 09 of the Torneo Clausura Grita Mexico C22 of Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on March 05, 2022. Fans o Aficion invaden la cancha durante el partido Queretaro vs Atlas, correspondiente a la jornada 09 del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La corregidora, el 05 de Marzo de 2022.

Omar Martinez/Omar Martinez | Anderson Santamaria of Atlas during the game Queretaro vs Atlas, corresponding to day 09 of the Torneo Clausura Grita Mexico C22 of Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on March 05, 2022. Anderson Santamaria de Atlas durante el partido Queretaro vs Atlas, correspondiente a la jornada 09 del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La corregidora, el 05 de Marzo de 2022.

Omar Martinez/Omar Martinez | Fans o Aficion during the game Queretaro vs Atlas, corresponding to day 09 of the Torneo Clausura Grita Mexico C22 of Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on March 05, 2022. Fans o Aficion invaden la cancha durante el partido Queretaro vs Atlas, correspondiente a la jornada 09 del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La corregidora, el 05 de Marzo de 2022.

Omar Martinez/Omar Martinez | Fans o Aficion during the game Queretaro vs Atlas, corresponding to day 09 of the Torneo Clausura Grita Mexico C22 of Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on March 05, 2022. Fans o Aficion invaden la cancha durante el partido Queretaro vs Atlas, correspondiente a la jornada 09 del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La corregidora, el 05 de Marzo de 2022.

Omar Martinez/Omar Martinez | Fans o Aficion during the game Queretaro vs Atlas, corresponding to day 09 of the Torneo Clausura Grita Mexico C22 of Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on March 05, 2022. Fans o Aficion invaden la cancha durante el partido Queretaro vs Atlas, correspondiente a la jornada 09 del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La corregidora, el 05 de Marzo de 2022.

Omar Martinez/Omar Martinez | Fans o Aficion during the game Queretaro vs Atlas, corresponding to day 09 of the Torneo Clausura Grita Mexico C22 of Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on March 05, 2022. Fans o Aficion invaden la cancha durante el partido Queretaro vs Atlas, correspondiente a la jornada 09 del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La corregidora, el 05 de Marzo de 2022.

Omar Martinez/Omar Martinez | Fans o Aficion during the game Queretaro vs Atlas, corresponding to day 09 of the Torneo Clausura Grita Mexico C22 of Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on March 05, 2022. Fans o Aficion invaden la cancha durante el partido Queretaro vs Atlas, correspondiente a la jornada 09 del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La corregidora, el 05 de Marzo de 2022.

Omar Martinez/Omar Martinez | Fans o Aficion during the game Queretaro vs Atlas, corresponding to day 09 of the Torneo Clausura Grita Mexico C22 of Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on March 05, 2022. Fans o Aficion invaden la cancha durante el partido Queretaro vs Atlas, correspondiente a la jornada 09 del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La corregidora, el 05 de Marzo de 2022.

Omar Martinez/Omar Martinez | Fans o Aficion during the game Queretaro vs Atlas, corresponding to day 09 of the Torneo Clausura Grita Mexico C22 of Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on March 05, 2022. Fans o Aficion invaden la cancha durante el partido Queretaro vs Atlas, correspondiente a la jornada 09 del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La corregidora, el 05 de Marzo de 2022.

Omar Martinez/Omar Martinez | Fans o Aficion during the game Queretaro vs Atlas, corresponding to day 09 of the Torneo Clausura Grita Mexico C22 of Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on March 05, 2022. Fans o Aficion invaden la cancha durante el partido Queretaro vs Atlas, correspondiente a la jornada 09 del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La corregidora, el 05 de Marzo de 2022.

Omar Martinez/Omar Martinez | Fans o Aficion during the game Queretaro vs Atlas, corresponding to day 09 of the Torneo Clausura Grita Mexico C22 of Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on March 05, 2022. Fans o Aficion invaden la cancha durante el partido Queretaro vs Atlas, correspondiente a la jornada 09 del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La corregidora, el 05 de Marzo de 2022.

Omar Martinez/Omar Martinez | Fans o Aficion during the game Queretaro vs Atlas, corresponding to day 09 of the Torneo Clausura Grita Mexico C22 of Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on March 05, 2022. Fans o Aficion invaden la cancha durante el partido Queretaro vs Atlas, correspondiente a la jornada 09 del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La corregidora, el 05 de Marzo de 2022.

Omar Martinez/Omar Martinez | Fans o Aficion during the game Queretaro vs Atlas, corresponding to day 09 of the Torneo Clausura Grita Mexico C22 of Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on March 05, 2022. Fans o Aficion invaden la cancha durante el partido Queretaro vs Atlas, correspondiente a la jornada 09 del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La corregidora, el 05 de Marzo de 2022.

Omar Martinez/Omar Martinez | Fans o Aficion during the game Queretaro vs Atlas, corresponding to day 09 of the Torneo Clausura Grita Mexico C22 of Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on March 05, 2022. Fans o Aficion invaden la cancha durante el partido Queretaro vs Atlas, correspondiente a la jornada 09 del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La corregidora, el 05 de Marzo de 2022.

Omar Martinez/Omar Martinez | Fans o Aficion during the game Queretaro vs Atlas, corresponding to day 09 of the Torneo Clausura Grita Mexico C22 of Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on March 05, 2022. Fans o Aficion invaden la cancha durante el partido Queretaro vs Atlas, correspondiente a la jornada 09 del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La corregidora, el 05 de Marzo de 2022.

Archivo TV Azteca | Los equipos de la Liga BBVA MX deben contar con elementos de seguridad pública y privada para evitar disturbios en el estadio

Omar Martinez/Omar Martinez | Fans o Aficion during the game Queretaro vs Atlas, corresponding to day 09 of the Torneo Clausura Grita Mexico C22 of Liga BBVA MX, at La Corregidora Stadium, on March 05, 2022. Fans o Aficion invaden la cancha durante el partido Queretaro vs Atlas, correspondiente a la jornada 09 del Torneo Clausura Grita Mexico C22 de la Liga BBVA MX, en el Estadio La corregidora, el 05 de Marzo de 2022.

El Estadio Corregidora de Gallos Blancos del Querétaro, ha sido el epicentro de una riña, con un grado de violencia extrema, cuando se jugaba el partido de la jornada 9 de la Liga MX, entre el cuadro local y el Atlas del Guadalajara, equipo visitante en este duelo.

Reportes señalan que durante el duelo, hubo momentos de tensión, pero todo explotó al minuto 62’, cuando en una de las cabeceras, ingresaron decenas de aficionados para escapar de una pelea que crecía en número.

Al campo entraron seguidores de ambos equipos que iban en familia, que huyeron hacia zonas seguras, y en medio de la tensión se vieron niños llorando y personas con crisis nerviosa.

Pero el evento creció en intensidad y en túneles, pasillos y en la propia cancha, la pelea se desató, con golpes y muestras de brutalidad, dejando heridos e inclusive personas laceradas desnudos.

NUEVAS DECLARACIONES DE MIKEL ARRIOLA: FALLARON LOS PROTOCOLOS EN QUERÉTARO

El partido no se pudo reanudar y ha quedado este compromiso y la fecha, como una de las más oscuras en el balompié mexicano, por la falta de protocolos, de elementos de seguridad y poca capacidad de reacción en el estadio Corregidora.

El mensaje de la Liga MX

Mikel Arriola, luego del problema, condenó el hecho a través de un breve mensaje en redes sociales, acotando que habrá mano dura sobre lo ocurrido y sobre los responsables.

LAS REACCIONES DE LA LIGA MX SOBRE LA RIÑA EN QUERÉTARO

“Inadmisible y lamentable la violencia en el estadio la Corregidora de Querétaro. Se castigará ejemplarmente a los responsables por la ausencia de seguridad en el estadio. La seguridad de nuestros jugadores y afición es prioridad! Seguiremos informando”.

Gobernador de Querétaro, comprometido a dar con los responsables

Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, canceló un viaje a España para poder atender el caso, además destacó que se investigará y se dará con los responsables.

“Tendré en unos minutos una reunión con los responsables de Seguridad Pública y Gobierno. Por ello, he pospuesto mi salida a Europa en gira de atracción de inversiones hasta que se inicien las investigaciones y se deslinden responsabilidades, por acción u omisión.

Condeno con toda energía la violencia del día de hoy en el Estadio Corregidora. La empresa propietaria de Gallos e instituciones deberán responder por los hechos. He dado instrucciones para que se aplique la ley con todas sus consecuencias. En Querétaro no hay impunidad”.

