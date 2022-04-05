En Francia aseguran que Mbappé renovará con PSG; dan fecha del anuncio

Cuando parecía que habría un mega bombazo en LaLiga Española, con el fichaje ‘gratuito’ de Kylian Mbappé, toda la situación da un giro inesperado, pues desde Francia se asegura que el francés renovará con el PSG y se quedará en la Ligue 1.

Mbappé ha sido un profesional y siempre confesó que estaba enfocado en dar lo mejor para que el PSG lograra todos sus objetivos; luego de la eliminación de la Champions League, justamente ante Real Madrid, se creyó que saldría, pero ahora se afirma lo contrario.

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Dan por hecho que Mbappé renovará con el PSG

Un medio francés ha dado ‘la exclusiva’ de que Kylian Mbappé renovará su contrato con el PSG, pues pese a que desde enero puede negociar con el club de su elección, todo apunta a que no saldría de la Ligue 1.

El reportero que adelantó hace unos meses que Messi llegaría al cuadro parisino, es el mismo que afirma que el ‘7’ del PSG no saldrá del equipo, donde incluso adelanta que el anuncio se dará en el mes de mayo, a un mes de que su contrato culmine oficialmente.

"El único interés de Al Khelaifi es saber qué hará Kylian. Nadie me va a creer pero se anunciará en mayo y se va a quedar", aseguran en Francia.

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PSG le ha ofrecido de todo a Mbappé para que renueve, desde millones de dólares hasta la capitanía del equipo, y parece que finalmente lograron convencerlo.

Mbappé dio esperanzas al Real Madrid

Previo a que esta información saliera a la luz, el ’7’ confesó que aún no había tomado una decisión sobre su futuro, pues había muchas cosas que pensar y el Real Madrid parecía una opción seria, pero eso podría quedar en el olvido.

"No he tomado la decisión, pero sí hay elementos nuevos. ¿Qué cuáles son? Elementos nuevos (risas). Estoy tranquilo, intentando tomar la decisión más acertada con mis seres queridos", mencionó Kylian hace unos días.

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