PSG lanzaría ‘plan de emergencia’ para renovar a Mbappé

El nerviosismo cada vez se apodera más del PSG y es que el próximo 30 de junio Kylian Mbappé será oficialmente agente libre, por lo que todo apunta a que se iría a jugar al Real Madrid, siempre que el último plan del cuadro de la Ligue 1 no surta efecto.

PSG está decidido en ofrecerle de todo a Mbappé para que renueve su contrato; ya le han ofrecido ser el líder de un nuevo proyecto, miles de euros al mes, protagonismo máximo dentro de la Ligue 1 pero nada ha funcionado, por lo que las ideas se empiezan a terminar.

Te puiede interesar: ¿Mbappé le va a Cruz Azul? La historia del TikTok que 'lo confirma'

¿Qué planea el PSG para renovar a Mbappé?

Medios franceses aseguran que los altos mandos del cuadro parisino han entablado una nueva conversación con el entorno del ‘7’, pues ya que no ha querido dinero ni ser la estrella del equipo, hay una sola cosa que no le han ofrecido.

PSG estaría dispuesto a ‘quitarle’ el gafete de capitán a Marquinhos y otorgárselo a Mbappé, pues creen que eso podría bastar para notar que él es el rostro y pilar del equipo.

|REUTERS

La escuadra francesa ya se habría resignado a que Mbappé se terminará marchando pero lo que ellos quieren es que juegue el Mundial de Qatar 2022 como su jugador, de ahí que le habrían ofrecido un contrato por 2 temporadas aunque con la facilidad de irse culminando la primera.

En el pasado el PSG rechazó ofertas que iban desde los 120 millones de euros hasta los 200, y ahora todo pinta para que Mbappé se marche gratis al Real Madrid.

Te puede interesar: "Estoy harto"; Mbappé habría explotado por 'crisis' que vive en el PSG

Mbappé de momento no ha hecho pública alguna decisión sobre su futuro, pues aunque siempre se ha mostrado comprometido con el PSG, también ha lanzado guiños al Real Madrid, por lo que todo podría pasar en torno a este brillante jugador.

