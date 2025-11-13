Francia golea a Ucrania y asegura su boleto al Mundial de 2026

La Selección de Francia confirmó su condición de favorita y aseguró su lugar en la Copa del Mundo 2026 con una actuación contundente en casa. Les Bleus derrotaron 4-0 a Ucrania en el Parque de los Príncipes y, con ello, se unieron a Inglaterra como las primeras selecciones europeas con el pase garantizado rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Kylian Mbappé volvió a ser la figura determinante, el capitán firmó un doblete y sumó una asistencia en un segundo tiempo que terminó por quebrar la resistencia ucraniana. Antes de ese lluvia de goles, Francia había tenido una primera mitad cuesta arriba ante un rival bien ordenado y sostenido en la defensa, el portero Anatoliy Trubin evitó al menos dos goles claros.

El partido tomó otro rumbo al minuto 55, cuando Michael Olise piso el área y derivó en un penal. Mbappé lo ejecutó con sangre fría y abrió el marcador con un toque sutil que desató la euforia de los aficionados. Con el gol en contra, Ucrania tuvo que adelantar líneas y dejó espacios que Francia aprovechó.

El segundo gol llegó al minuto 76, obra del propio Olise, quien controló al borde del área, giró y colocó un zurdazo imposible para Trubin. Francia tomó el control absoluto del duelo y, a partir de ahí, Mbappé amplió la ventaja con una definición al primer poste al minuto 83 (llegando a su gol 400 con apenas 27 años), la noche se cerró con el 4-0 al 88’, cuando el jugador del Real Madrid desbordó por la izquierda y asistió a Hugo Ekitiké para empujar el balón.

🇫🇷 Francia goleó en el Parque de los Príncipes y se clasificó a la #CopaMundialFIFA. 👏#Somos26 pic.twitter.com/4TLJLnIkZf — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 13, 2025

El resultado dejó a Francia con el liderato asegurado del Grupo D y a Ucrania pendiente de un repechaje que definirá su asistencia a la fiesta máxima del futbol en 2026. La jornada europea ofreció contrastes, sobre todo tras la derrota de Portugal 2-0 ante Irlanda en Dublín, encuentro marcado por la expulsión de Cristiano Ronaldo y que complica a los lusos de cara a la última fecha de eliminatorias en Europa.