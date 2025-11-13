deportes
FMF lanza “Somos México”, la campaña que acompañará a la Selección Azteca rumbo al Mundial 2026

La FMF presento “Somos México” y recibió el distintivo de “Hecho en México” para la Selección Mexicana rumbo al inicio de la Copa del Mundo en 2026

Somos México
SOMOS MÉXICO
Azteca Deportes
Mundial México 2026
A 210 días del arranque del Mundial 2026, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) presentó oficialmente la campaña “Somos México”, iniciativa que acompañará a la Selección Nacional rumbo a la tercera Copa del Mundo que se celebrará en territorio mexicano. El proyecto busca reforzar la identidad del equipo y encender el entusiasmo de la afición bajo el lema “Somos tres veces anfitriones”, un guiño a la historia del país como sede mundialista.

Durante el evento, el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hizo entrega del certificado “Hecho en México” al combinado nacional, un distintivo que reconoce a instituciones que impulsan la competitividad y fortalecen la identidad. Ebrard en conferencia subrayó que esta certificación simboliza el potencial del país y el valor del deporte como sector estratégico.

SOMOS MÉXICO

El compromiso de ser sede mundialista

Mikel Arriola, Alto Comisionado de la FMF, agradeció la distinción y remarcó la relevancia del momento que vive el futbol mexicano. Señaló que el equipo nacional se prepara con una planificación amplia encabezada por Javier Aguirre, quien contará con más de 15 partidos de preparación y una concentración prolongada para llegar en óptimas condiciones a la justa mundialista. Además, destacó el trabajo de las selecciones menores y que la localía y el respaldo de los dueños serán claves en la ruta hacia el torneo.

La campaña tendrá una presencia extendida en medios, plataformas digitales, estadios y espacios públicos de las ciudades sede. Lucía Olvera, directora de Marketing y Patrocinios de la FMF, explicó que el objetivo es rendir homenaje a la pasión futbolera del país y a la responsabilidad de ser sede del evento deportivo más grande del deporte.

