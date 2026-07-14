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Francia vs Combinado español: Ver por INTERNET y EN DIRECTO el resultado del partido de las semifinales en la justa de verano del sábado 11 de julio; marcador minuto a minuto l Presentado por Jaecoo

Francia y el combinado español se disputan el primer boleto a la final del mundial de futbol

Francia vs Combinado español: Ver por INTERNET y EN DIRECTO el resultado del partido de las semifinales en la justa de verano del sábado 11 de julio; marcador minuto a minuto l Presentado por Jaecoo

Escrito por: Amaury Torres - DR

Jaecoo
Jaecoo|Jaecoo

La primera semifinal del mundial de futbol hoy Francia y y el combinado español en el Estadio de Dallas. Este encuentro es uno de los duelos más esperados del torneo, enfrentando a dos potencias europeas con estilos de juego contrastados y un objetivo claro: el pase a la gran final del próximo domingo en Nueva York.

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