Francia vs combinado noruego: Ver POR INTERNET y EN DIRECTO el seguimiento de la transmisión HOY viernes 26 de junio, partido de la justa de verano 2026; marcador minuto a minuto | Presentado por Jaecoo 5

Noruega vs Francia Noruega vs Francia

Francia y Noruega protagonizan este viernes uno de los partidos más esperados de la última jornada de la fase de grupos de la justa veraniega 2026. El duelo se disputará en Boston y definirá al líder del sector.

El conjunto francés llega con paso perfecto tras vencer a Senegal e Irak, resultados que lo tienen como uno de los favoritos del torneo. Además, Kylian Mbappé atraviesa un momento espectacular, luego de firmar doblete en sus dos presentaciones.

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Del otro lado aparece un combinado noruego que también llega encendido. Liderados por Erling Haaland, los escandinavos han mostrado poder ofensivo y ya aseguraron su presencia en la siguiente ronda.

A Francia le basta el empate para terminar en la cima del grupo, mientras que Noruega está obligada a ganar. Se espera un choque intenso entre dos ataques explosivos y dos candidatos serios a pelear por el título.