“¿Y si sí?”, Así surgió la historia del lema que México utiliza para soñar con la final del Mundial 2026

La Selección Nacional de México logró lo imposible y, contra todos los pronósticos, se coló a la fase de dieciseisavos de final de esta Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de sumar tres victorias en sus primeros tres juegos de fase de grupos, por lo que el nivel de expectativas ha crecido al interior del país.

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En esencia, esta es la primera vez que México termina como líder perfecto de su grupo en la historia de los Mundiales luego de sumar 9 puntos de 9 posibles. Por tal motivo, el término “¿Y si sí?”, se ha vuelto viral en las redes sociales, motivo por el cual aquí conocerás más al respecto de este.

¿De dónde surgió el término “¿Y si sí?” para México en este Mundial 2026?

Este término no es nuevo ni mucho menos el primero que se lleva a cabo en esta Copa Mundial de la FIFA 2026; sin embargo, sí refleja una cierta dosis de esperanza que la afición tiene porque la Selección Nacional de México logre algo sin precedentes en este evento deportivo.

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¡Tres partidos, tres victorias por primera vez en la historia! 👏



Histórica Fase de Grupos de nuestra Selección. ¡Y estamos listos para los Dieciseisavos de Final! Nos vemos en el Estadio Ciudad de México, Incondicionales. 🔥#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/QuS3hiHMtg — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 25, 2026

Cabe recordar que México pasó a la ronda de cuartos de final solamente en una ocasión, misma que fue en el Mundial de 1986. Ahora, para superar esta ronda el cuadro nacional primero tendría que vencer a su rival en dieciseisavos y, posteriormente, hacer lo mismo en octavos para jugarse el todo por el todo en los cuartos de final.

Es precisamente bajo esta dosis de esperanza, y en el entendido de que la fase de grupos fue histórica, que el término “¿Y si sí?” volvió a sonar en redes haciendo referencia a la posibilidad de que México, finalmente, dé ese salto de nivel que tanto se ha esperado en el futbol.

¿Cuándo y contra quién serán los dieciseisavos de final para México en este Mundial 2026?

Lo primero que debes saber es que, a partir de este miércoles, México se encuentra a la espera de conocer a su rival en la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Lo seguro es que este duelo se llevará a cabo el martes 30 de junio, y todo haría indicar que el horario sería a las 19:00 horas.