Francia vs España: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de Semifinales del Mundial 2026 en TV Abierta, a través de TV Azteca

No hay día que no se llegue y fecha que no se cumpla y este martes 14 de julio Francia y España se enfrentarán en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA™.

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El martes 14 de julio, Francia y España se enfrentarán en duelo de eliminación directa ante más de 80,000 personas en el Estadio Dallas.