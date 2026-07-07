Francia vs Marruecos: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de Cuartos de Final del Mundial 2026 en TV Abierta, a través de TV Azteca

No hay día que no se llegue y fecha que no se cumpla y este jueves 9 de julio Francia y Marruecos se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA™.

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El jueves 9 de julio, Francia y Marruecos se enfrentarán en duelo de eliminación directa ante más de 68,000 personas en el Estadio Boston.