Paraguay vs Francia: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de Octavos de Final del Mundial 2026 en TV Abierta, a través de TV Azteca
TV Azteca transmitirá el encuentro entre Francia y Paraguay por los octavos de final a través de la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes EN VIVO y GRATIS
Paraguay buscará volver a sacudir a otro gigante como ya lo hizo contra Alemania, pero enfrente tendrá a la dos veces finalista Francia que con Kylian Mbappé y compañía busca acceder a otra Final de Copa Mundial de la FIFA.
Disfruta completamente EN VIVO y GRATIS este duelo crucial en la historia del país a través del Canal 7 de televisión abierta, el sitio web de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.