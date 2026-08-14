Frenkie de Jong rompe el silencio sobre su lesión de ligamentos: En la Selección me dijeron que podía seguir jugando, que era algo pequeño

El mediocampista del Barcelona Frenkie de Jong ha roto el silencio tras semanas de rumores respecto a su lesión de ligamentos en la rodilla derecha, que lo podría dejar fuera tres meses más, aceptando que se lesionó accidentalmente durante la Copa Mundial de la FIFA en un entrenamiento y que el cuerpo médico de Países Bajos no alertó sobre la gravedad de su padecimiento, agregando que al regresar al cuadro culé y con las molestias constantes decidieron someterse a estudios resultando algo más grave de lo pronosticado.

El 23 de julio, Barcelona emitió un comunicado en el que confirmaba una "rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha" y aunque la lesión era seria, optaron por un tratamiento sin tener que entrar al quiráfano, aunque recalcaron que se daba un seguimiento a la evolución: "Se ha acordado que el jugador continúe bajo tratamiento y seguimiento médico, pendiente de su evolución durante las próximas semanas".

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Frenkie de Jong describe cómo pasó la lesión y llegó hasta el punto de quedar en la lista de lesionados del Barcelona por semanas

Sin ser específico de la fecha, De Jong comentó que en Estados Unidos en un entrenamiento de forma accidental un compañero cayó sobre su rodilla derecha ocasionando una lesión la cual fue analizada por el cuerpo médico de Países Bajos.

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Al menos en imágenes del 29 de junio cuando Países Bajos enfrentaba a Marruecos, se nota que De Jong lleva en su rodilla una serie de cintas alrededor por lo que para ese entonces ya tenía la lesión.

De Jong acotó que le dijeron que era algo pequeño, que generaría un poco de dolor pero que no impedía que jugara el Mundial porque además era algo que no se podría agravar, por lo que siguió compitiendo y jugando con dolor.

"Seguí jugando porque me encanta jugar, el Mundial es un sueño. Siempre haría todo por jugar, lo he hecho muchas veces en el Barça también, y seguí jugando".

Agregó que después del Mundial contactó al club para hablar sobre su lesión, se sometió a pruebas y encontraron que todo era más grave y lamentó que tenga que entrar en un proceso de recuperación.

"Estuve en contacto con el club, quise volver para hacerme pruebas, para ver si todo estaba bien. Hicimos una prueba y salió que la lesión entonces era más grave que cuando hicimos las imágenes en Estados Unidos. Fue muy duro porque no me lo esperaba, nadie lo esperaba, y eso fue muy jodido. Ahora tengo que estar fuera, tengo que hacer la recuperación, y no me esperaba eso".