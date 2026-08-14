OFICIAL: Los cuatro equipos mexicanos clasificados para los Cuartos de Final de la Leagues Cup

Luego de tres jornadas y de celebrar los últimos partidos, quedaron OFICIALMENTE definidos los cuatro equipos de la Liga MX que están en la etapa de Cuartos de Final en la Leagues Cup 2026; los cuatro equipos de la MLS también están definidos.

Por el balompié mexicano avanzaron América, León, Rayados de Monterrey y el cuadro del Toluca; con mucho drama y producto de una derrota de último minuto Cruz Azul se quedó con las ganas al caer ante Chicago Fire por lo que se convierte en uno más que emprende el regreso a México.

Los 4 representantes de Liga MX en Cuartos de Final de Leagues Cup

León fue el que mejor jugó de Liga MX, con tres partidos ganados de tres presentaciones, siendo el número 1 por México y seguido por el América.

Te podría interesar: Su equipo no avanzó, pero descata entre los mejores de Leagues Cup

El Ame de Almada, llegó a siete puntos tras dos triunfos y un empate en esta edición de Leagues Cup.

Toluca y Monterrey que sumaron dos victorias y una derrota, se quedaron con seis puntos, al igual que Cruz Azul, Juárez y Tigres, sin embargo su mejor diferencia de goles le ha permitido a los escarlatas y norteños, ir a la ronda de los ocho mejores.

Por MLS, el Chicago fue el mejor equipo con nueve puntos luego de tres victorias; el Austin, Columbus y Real Salt Lake son los otros que han avanzado a los Cuartos de Final, y apenas en la orilla se quedaron LAFC y Charlotte.

¿Cómo quedan los partidos de los Cuartos de Final de Leagues Cup 2026?

León vs Salt Lake



Austin vs Toluca



Chicago vs Rayados



América vs Columbus