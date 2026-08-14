¿Por qué no hay partidos del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX hoy viernes 14 de agosto?

Luego de una pausa por la Leagues Cup 2026, el torneo Apertura de la Liga MX regresa con la Jornada 4, sin embargo en la agenda no aparecen partidos para jugarse este viernes 14 de agosto y es que todavía hace unas horas se jugaron los últimos partidos en los Estados Unidos y debe existir un periodo de descanso entre partidos.

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Aunque ciertamente es una agenda movida y desgastante por los viajes, habrá un periodo razonable entre encuentros, pero por ello no se pactaron partidos para el viernes 14 de agosto dejando todo para el sábado y domingo.

Esta es la programación de partidos en la Jornada 4 del torneo Apertura 2026 de Liga MX

Sábado 15 de agosto

Atlante vs Toluca| 17:00 horas | Estadio Banorte |

Monterrey vs Juárez | 19:10 horas | Estadio BBVA |

Atlas vs Tigres | 21:10 horas | Estadio Jalisco |

Domingo 16 de agosto

Pumas vs Querétaro | 12:00 horas | Estadio Olímpico Universitario |

América vs Atlético de San Luis | 17:00 horas | Estadio Banorte |

Santos Laguna vs Chivas | 19:10 horas | Estadio Corona |

Tijuana vs Cruz Azul | 21:00 horas | Estadio Caliente |

Lunes 17 de agosto

Necaxa vs León | 19:00 horas | Estadio Victoria |

Pachuca vs Puebla | 21:00 horas | Estadio Hidalgo |

¿Cómo marcha la tabla en el torneo Apertura 2026 de Liga MX?

En este torneo Apertura 2026 de la Liga MX, el líder luego de tres partidos, es el América que marcha invicto con marca de dos partidos ganados y un empate, seguido de Xolos de Tijuana que también tienen siete encuentros.

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Estos dos equipos son los únicos invictos. Luego en el tercer sitio está Toluca con seis puntos y Pumas junto a Rayados completan los cinco primeros.

Con seis unidades hay precisamente seis equipos empatados, pero la diferencia de goles colocan a Toluca en tercer puesto y Atlas que también tiene seis, hasta el noveno escalón.

En el fondo Tigres sorprendentemente está en el sitio 16, luego aparece Santos en el 17 y los Bravos de Juárez en el 18.