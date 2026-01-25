Fue acusado de amaño, juega en la Premier League y podría hacer historia en el futbol de Sudamérica

El Flamengo trabaja en silencio, pero con decisión, en una operación que podría marcar un antes y un después en el fútbol sudamericano: el regreso de Lucas Paquetá al club que lo vio nacer. La directiva del Mengão mantiene negociaciones avanzadas con el West Ham United para concretar una transferencia que superaría los 45 millones de dólares, una cifra inédita para un equipo de la región.

Paquetá, mediocampista brasileño de 28 años, es uno de los jugadores más importantes del West Ham desde su llegada a la Premier League. Su calidad técnica, visión de juego y experiencia internacional lo han convertido en una pieza clave tanto en su club como en la selección de Brasil. Sin embargo, Flamengo considera que este es el momento ideal para repatriarlo y construir su proyecto deportivo alrededor de un futbolista formado en casa.

De acuerdo con reportes de medios brasileños y europeos, el club carioca ya presentó ofertas formales que rondan los 41 millones de euros, además de variables que podrían elevar el monto final de la operación. Aunque el West Ham aún analiza las condiciones, el interés del Flamengo es firme y sostenido, con conversaciones que continúan centradas en la estructura de pagos y los tiempos del traspaso.

Desde la dirigencia rojinegra se reconoce que la negociación es compleja, no solo por el valor del jugador, sino también por su importancia deportiva para el conjunto inglés. Incluso se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que Paquetá permanezca cedido algunos meses más en Europa, como parte del acuerdo, antes de concretar su retorno definitivo a Brasil.

