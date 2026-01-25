El Fc Barcelona apuesta por la nueva estrella del futbol de Egipto

El FC Barcelona ha concretado la llegada del joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim, quien se incorporará al Barça Atlètic en condición de préstamo procedente del Al-Ahly SC, uno de los clubes más importantes del fútbol africano. La operación, cerrada durante el mercado invernal, forma parte de la estrategia del club catalán para reforzar su cantera con talento internacional de alto potencial.

El acuerdo establece una cesión hasta el final de la temporada, con una opción de compra que podría ejecutarse una vez concluido el préstamo. La cifra de dicha opción rondaría los tres millones de euros, aunque el monto final podría incrementarse mediante variables relacionadas con el rendimiento deportivo del futbolista. Desde la directiva del Al-Ahly se ha confirmado la operación y se ha expresado el deseo de que el atacante pueda consolidar su carrera en Europa tras esta experiencia.

Abdelkarim, nacido en 2008, es considerado una de las grandes promesas del fútbol egipcio. Formado en las categorías inferiores del Al-Ahly, destacó rápidamente por su potencia física, movilidad y capacidad goleadora, cualidades que lo llevaron a representar a la selección sub-17 de Egipto, donde tuvo actuaciones relevantes en competencias internacionales. Su progresión despertó el interés de varios clubes europeos, aunque fue el Barcelona quien avanzó con mayor decisión.

El joven delantero llegará a Barcelona en los próximos días para cumplir con los trámites administrativos y el reconocimiento médico, antes de integrarse a los entrenamientos del filial blaugrana. En el Barça Atlètic buscará adaptarse al estilo de juego característico del club, basado en la posesión, la presión alta y la inteligencia táctica, aspectos clave para su desarrollo.

