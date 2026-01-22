Fue campeón con Toluca, triunfo en la Liga MX y ahora llega al Red Bull

Red Bull Bragantino aceleró su mercado con la probable incorporación del arquero brasileño Tiago Volpi, que llega tras acordar la rescisión de su contrato con Gremio y cerrar un vínculo con el club paulista hasta diciembre de 2026, según informaciones de la prensa brasileña. La operación supone la llegada de un guardameta veterano con amplia trayectoria tanto en Brasil como en la Liga BBVA MX.

Volpi, de 35 años y con recorrido en equipos como Sao José-RS, Luverdense, Figueirense, Querétaro, Sao Paulo, Toluca y Gremio, aporta solvencia y experiencia en el juego aéreo, liderazgo en el vestuario y capacidad para jugar el balón desde el fondo, características que justifican el interés de Bragantino por reforzar la portería con un perfil consolidado. Su carrera combina etapas prolongadas en Brasil y su notable paso por México, donde alcanzó reconocimiento por actuaciones decisivas.

¿Qué títulos ganó Tiago Volpi en el futbol mexicano?

En México, Volpi dejó huella especialmente en su paso por Toluca, club con el que figura como parte del plantel campeón del Clausura 2025; además, en su etapa con Querétaro conquistó la Copa MX (Apertura 2016) y la Supercopa MX (2017). Esa experiencia en el fútbol mexicano, combinada con su rendimiento en Sao Paulo y Gremio en la Serie A brasileña, es un activo que Bragantino espera capitalizar.

¿Por qué Tiago Volpi cobra los penales en sus equipos?

Volpi es conocido por su atrevimiento para ejecutar penales y por sumar goles en momentos puntuales, una rareza entre porteros y por entregar consistencia en competencias largas; su llegada generará competencia directa por la titularidad y aporta una alternativa de garantía para competir en el Campeonato Brasileiro y en torneos continentales que el club pueda afrontar.

El desafío para Volpi será adaptarse a la idea futbolística del proyecto Red Bull, ganarse la titularidad frente a rivales internos y aportar la regularidad que exige un equipo en crecimiento. Para Bragantino, la contratación supone además una apuesta por la experiencia local y una pieza probada que puede ayudar a consolidar objetivos inmediatos en la temporada 2026.

