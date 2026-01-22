Germán Berterame: los números del delantero naturalizado mexicano en su paso por la Liga BBVA MX

Germán Berterame cerró su etapa en la Liga BBVA MX con números que lo colocan entre los delanteros más productivos de los últimos años en el balompié nacional. Entre Atlético de San Luis y Rayados de Monterrey, el atacante acumuló cerca de 246 partidos oficiales, con 99 goles y 21 asistencias, para un total de 120 participaciones directas en gol.

Con Rayados disputó 153 encuentros, en los que registró 68 goles y 15 asistencias, consolidándose como el principal referente ofensivo del equipo. Durante el año calendario 2025 firmó su mejor rendimiento individual, con 27 anotaciones entre Liga MX y torneos internacionales, siendo el máximo anotador del club en ese periodo y unos de los mexicanos con más goles en 2025.

Ese desempeño lo mantiene en la disputa por un lugar en la selección mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 , dentro de una competencia directa con delanteros como Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Ángel Sepúlveda, Armando “La Hormiga” González y Julián Quiñones, en una de las zonas con mayor profundidad del plantel nacional.

Su probable llegada al Inter Miami y las cifras que rodean la operación

Diversos medios han señalado el interés del Inter Miami e incluso apuntan a que la transacción ya estaría cerrada para incorporar a Germán Berterame durante el mercado invernal antes del inicio de la MLS. Las versiones coinciden en que la operación rondaría los 15 millones de dólares, monto correspondiente a su cláusula de rescisión.

Rayados recibiría el 70% del monto, mientras que el 30% restante correspondería al Atlético de Madrid, porcentaje acordado desde su paso por Atlético de San Luis, club vinculado al conjunto español.

El delantero argentino naturalizado mexicano, firmaría un contrato multianual hasta 2029, con opción a una temporada adicional, y que su registro en la MLS se daría bajo la figura de Jugador Franquicia (Designated Player), lo que le permitiría integrarse a un plantel que ya cuenta con figuras como Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul con la misma distinción.

Hasta el momento, no existe anuncio oficial, por lo que el delantero continúa ligado contractualmente a Rayados mientras se define si las negociaciones avanzan en los próximas horas.