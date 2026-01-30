Fue Campeón del Mundo en 2018, juega en Arabia Saudita y podría regresar a Europa a quitarle el lugar a un futbolista mexicano

La posible llegada de N’Golo Kanté al Fenerbahçe se perfila como uno de los movimientos más llamativos del próximo mercado de fichajes en Turquía. El mediocampista francés, campeón del mundo en 2018 y con una amplia trayectoria en el fútbol europeo, ha sido vinculado en las últimas semanas con el club de Estambul, que busca reforzar su mediocampo con un jugador de jerarquía internacional. Aunque la operación aún no está cerrada, las negociaciones con su entorno avanzan y el interés del Fenerbahçe es firme.

Este posible fichaje tendría un impacto directo en Edson Álvarez, mediocampista mexicano que forma parte del plantel del Fenerbahçe. Álvarez ha tenido una temporada irregular, marcada por momentos de buen rendimiento defensivo, pero también por interrupciones debido a lesiones y ajustes tácticos. La llegada de un jugador como Kanté podría cambiar el panorama en el centro del campo, tanto en roles como en jerarquías.

Kanté, actualmente en el fútbol saudí con Al-Ittihad, es visto por la directiva turca como una pieza clave para elevar el nivel competitivo del equipo tanto a nivel local como en competiciones europeas. Su experiencia, capacidad de recuperación y liderazgo dentro del campo lo convierten en un refuerzo estratégico para un club que aspira a volver a dominar la Süper Lig y tener mayor protagonismo internacional.

El mediocampista francés podría asumir un rol protagónico en la contención, obligando a Edson Álvarez a adaptarse, luchar por su lugar o incluso desempeñar funciones distintas dentro del esquema táctico. En un contexto donde el futuro del mexicano en el club aún no está completamente definido, este movimiento podría acelerar decisiones sobre su continuidad.

