Real Madrid tendría al elegido para llegar al banquillo la próxima temporada

La posible llegada de Unai Emery al banquillo del Real Madrid para la próxima temporada comienza a ganar fuerza en el panorama futbolístico europeo. Tras un curso marcado por la irregularidad en LaLiga y una temprana eliminación en competiciones clave, el club blanco analiza distintos escenarios de cara al futuro, y el nombre del técnico vasco aparece cada vez con más frecuencia en la agenda de la directiva.

Desde el entorno del Real Madrid, la postura oficial es de calma. En Valdebebas insisten en que el actual cuerpo técnico cuenta con la confianza del club hasta el final de la temporada. Sin embargo, diversos medios especializados aseguran que la entidad ya ha iniciado sondeos informales para evaluar alternativas, en caso de que se decida un cambio en el banquillo durante el verano. En ese contexto, Unai Emery surge como una opción sólida y bien valorada por su experiencia y trayectoria internacional.

Unai Emery sería el elegido por el Real Madrid para el 2026/27

Actualmente, Emery dirige al Aston Villa, donde ha logrado consolidar al equipo en la Premier League y devolverle protagonismo en competiciones europeas. Su trabajo en Inglaterra ha sido destacado por su capacidad táctica, gestión de vestuario y resultados inmediatos, factores que encajan con el perfil que el Real Madrid suele buscar para su proyecto deportivo. Según periodistas de reconocido prestigio, el interés del club blanco es real, aunque todavía no existe una oferta formal ni negociaciones avanzadas.

A sus 52 años, Emery cuenta con un currículum que respalda su candidatura. Sus éxitos en la Europa League, así como su paso por clubes como Sevilla, Villarreal, Paris Saint-Germain y Arsenal, lo han posicionado como uno de los entrenadores españoles más respetados a nivel continental. Además, su conocimiento del fútbol español y su experiencia gestionando plantillas con altas exigencias son aspectos que juegan a su favor.

