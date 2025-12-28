Fue campeón y leyenda de Cruz Azul, pero esta razón le impidió jugar en Europa

Julio César 'Cata' Domínguez es uno de los nombres que quedaron grabados en la historia reciente de Cruz Azul . Con una trayectoria que se extendió de 2006 a 2023, el defensor se convirtió en símbolo de constancia y entrega del club, y fue parte del plantel que rompió la larga sequía de títulos con el campeonato de la Liga BBVA MX en 2021.

A pesar de ser un referente de la Máquina, el camino de Cata Domínguez pudo haber sido muy distinto, ya que en diversos momentos de su carrera surgieron oportunidades para emigrar al futbol europeo. Pero el propio jugador confesó que una razón poco habitual terminó por frenar ese salto al viejo continente.

Las ofertas de Europa que nunca se concretaron para el ex Cruz Azul

Durante su participación en el podcast El RePortero, conducido por Yosgart Gutiérrez, el 'Cata' reveló que recibió propuestas concretas desde Ucrania y Turquía. Pero la barrera del idioma y el contexto familiar fueron determinantes para rechazar esas opciones cuando se encontraban sobre la mesa.

"De Ucrania y Turquía, pero eran lugares donde no hablábamos el idioma. Ya tenía a mis dos hijos y empezar todo eso con ellos iba a ser medio complicado. Si hubiera estado solo, yo creo que sí me habría ido", explicó el futbolista de 38 años. Así dejó claro que priorizó la estabilidad de su familia por encima de una aventura internacional.

Su paso por Cruz Azul y el sueño cumplido de ser campeón

Además de las ofertas europeas, Domínguez reconoció que tuvo la posibilidad de llegar a Chivas cuando Ricardo Peláez asumió la dirección deportiva del conjunto rojiblanco. No obstante, una renovación con Cruz Azul y su deseo de levantar un título con la institución cementera pesaron más en su decisión.

Ese compromiso terminó rindiendo frutos, ya que el defensor fue parte fundamental del plantel que logró el ansiado campeonato de Liga BBVA MX en 2021. Aunque su etapa en la Máquina concluyó en 2023 con su salida al Atlético de San Luis, el defensor no oculta su anhelo de tener una despedida oficial con el club que lo formó y con el que se consolidó como una auténtica leyenda.