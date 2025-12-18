Cata Domínguez lanza guiño a Cruz Azul previo a su retiro de la Liga BBVA MX

Julio César, el Cata Domínguez , fue uno de los referentes del último campeonato de Cruz Azul, el cual se consiguió en mayo del 2021. Ante este hecho, y con 38 años de edad, el nacido en Chiapas lanzó un guiño a la institución celeste antes de su retiro de la Liga BBVA MX.

El Cata Domínguez entiende que el retiro está cada vez más cerca, y aunque ha tenido buenos momentos con el Atlético de San Luis, sabe que su adiós de las canchas será más pronto que tarde. Por tal motivo, lanzó un emotivo guiño a Cruz Azul gracias a los años que tuvo en la escuadra capitalina.

¿Qué dijo el Cata Domínguez sobre su paso por Cruz Azul?

El Cata Domínguez recientemente firmó un acuerdo de renovación con el Atlético de San Luis, aunque lo anterior no impide que siga teniendo a Cruz Azul en su corazón. De hecho, en una charla con El Reportero expresó su deseo de terminar su etapa como futbolista profesional con la casaca celeste.

“Muchos me lo han preguntado, si me llegan a hablar estaría contento, encantado. Tú sabes los años que estuve ahí, soy azul desde niño, entonces es algo que me pondría feliz”, explicó Julio César, evidenciando el cariño que tiene con un club que lo hizo campeón hace poco más de cuatro años.

Pese a esto, el central por derecha aseguró que se siente contento y cómodo en el Atlético de San Luis, por lo que si Cruz Azul no lo llama estaría feliz de terminar su etapa en dicho lugar. Cabe decir que el mexicano ha compartido la titularidad y la banca en los últimos torneos, por lo que se espera un hecho similar en el Clausura 2026.

¿Cuáles son los números del Cata Domínguez en Cruz Azul?

Julio César Domínguez llegó al primer equipo de Cruz Azul en julio del 2006 , despidiéndose del mismo en julio del 2023. Con la escuadra capitalina, el defensor central acumuló poco más de 57 mil minutos distribuidos en 655 partidos, mismos en donde sumó 17 goles y 14 asistencias.