OFICIAL: Toluca se refuerza para el Clausura 2026 con ex Cruz Azul
El conjunto choricero es de los más constantes en el mercado invernal, pues hasta el momento lleva amarrado 3 refuerzos, entre ellos la ex de la Máquina
Toluca hizo oficial la llegada de Yaneisy Rodríguez como refuerzo bomba para el Clausura 2026, luego de un breve paso por Cruz Azul. La mexicoamericana es una de las 3 contrataciones de las Diablas Rojas que ya tiene amarrado para buscar el título del torneo venidero y así emular al equipo varonil, que se consagró bicampeón en la Liga BBVA MX.
Rodríguez fue una de las 5 sacrificadas de la Máquina para el Clausura 2025, pese a que fue pieza fundamental en el torneo anterior, en el que el club hizo historia al llegar por primera vez a una Semifinal, instancia en la que también cayó el equipo varonil ante Tigres .
La mexicoamericana fue clave para que Cruz Azul Femenil alcanzara la antesala por el título, pues le marcó un gol a las Tuzas del Pachuca en el partido de vuelta de los Cuartos de Final.
¿Quién es Yaneisy Rodríguez, nuevo fichaje del Toluca?
Yaneisy Rodríguez es una futbolista de 23 años que nació en Estados Unidos, aunque de padres mexicanos, por lo que ha representado a la Selección Nacional en la categoría Sub-20. Inició su proceso formativo en equipos como Portland y Washington State University.
La defensa llegó a la Liga BBVA MX Femenil en 2022 para jugar con el Necaxa y solo le bastó un torneo para llamar la atención de uno de los 4 Grandes como lo es Pumas. En el Clausura 2025 fue fichada por la Máquina, donde se desempeñó también como mediocampista o lateral y ahora es uno de los flamantes refuerzos de las Diablas Rojas.
Rodríguez también es reconocida por organizar eventos gratuitos para niñas en México, a fin de que las pequeñas de 6 a 14 años convivan con jugadoras profesionales y se empapen del futbol. De acuerdo con el portal TresPM, el sueño de la nueva Diabla es tener una fundación y academia propia.