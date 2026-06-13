Así fue el GOLAZO de Marruecos para abrir el marcador ante Brasil en su debut en el Mundial 2026: VIDEO

La Selección de Marruecos parece mantener la inercia que lo llevó a las Semifinales de Qatar 2022 y en su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha llevado la iniciativa sobre Brasil abriendo el marcador con un golazo de Saibari.

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¡GOLAAAZO DE ISMAEL SAIBARI! Marruecos sorprende a Brasil y silencia al estadio

Así fue el golazo de Marruecos en su debut mundialista ante Brasil

La Selección de Marruecos está abriendo el marcador en el partido de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Brasil con un golazo concretado por Ismael Saibari quien bombeó a Alisson.

Saibari recibió un pase filtrado de Brahim Diaz, controló la pelota y ante la salida de Alisson bombeó la pelota por arriba del guardameta y mandó guardar al fondo de las redes concretando un golazo y unos primeros 20 minutos de ensueño para el cuadro del norte de África.

